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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظ الجيزة يعتمد جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول.. تعرف عليها

محافظ الجيزة اللواء
محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد

اعتمد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول "نصف العام" للعام الدراسي 2023 /2024.

وذلك بحضور  أشرف سلومة، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، وفقًا للمواعيد التالية:

أولا المرحلة الابتدائية: 
الصف الثاني والثالث الابتدائي تبدأ من الثلاثاء 9 يناير حتى الأربعاء 10 يناير 2024
والصف الرابع والخامس الابتدائي (عام وفصل واحد ومكفوفين)، والرابع والخامس والسادس والسابع (صم وضعاف السمع) تبدأ من السبت 6 يناير وحتى الخميس 11 يناير 2024. 

الصف السادس الابتدائي (عام وفصل واحد ومكفوفين)، والثامن (صم وضعاف السمع) يبدأ من السبت ١٣ يناير وحتى الثلاثاء ١٦ يناير ٢٠٢٤.

ثانياً: المرحلة الإعدادية: 

الصف الأول الإعدادي (عام وصم ومكفوفين ومهني) يبدأ من السبت 6 يناير وحتى الاثنين 15 يناير 2024.

الصف الثاني الإعدادي (عام وصم ومكفوفين ومهني) يبدأ من الثلاثاء 9 يناير وحتى الثلاثاء 16 يناير 2024. 

أما عن امتحانات الشهادة الإعدادية (العامة والمهنية والمكفوفين والصم)، فتبدأ من الأربعاء 17 يناير وحتى الأربعاء 24 يناير 2024. 

ثالثًا/
مرحلة التعليم الثانوي الفني بمختلف التخصصات خلال الفترة من السبت 6 يناير وحتى الأربعاء 24 يناير 2024.

رابعًا/
الصفان الأول والثاني الثانوي للصُم وضِعاف السمع خلال الفترة من الثلاثاء 9 يناير حتى 16 يناير 2024.

الصفان الأول والثاني الثانوي المكفوفين يبدأ من السبت 6 يناير وحتى الثلاثاء 16 يناير 2024.

خامساً/ 
الصف الأول الثانوي العام يبدأ من يوم الاثنين 15 يناير 2024 وحتى الأربعاء 24 يناير 2024. 

الصف الثاني الثانوي العام يبدأ من الأحد 14 يناير 2024 وحتى الأربعاء 24 يناير 2024. 

وأوضحت محافظة الجيزة أن الامتحانات خارج المجموع ومادة المستوى الرفيع تبدأ من يوم 2، و3، و4 يناير 2024. 

وقد كلف محافظ الجيزة مدير مديرية التربية والتعليم بضرورة الالتزام بالجداول التى تم اعتمادها واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتوفير الجو الملائم للطلاب لتأدية الامتحانات بسهولة ويسر، وتحقيق الهدف المطلوب لنجاح عملية الامتحانات بجميع المراحل وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.

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