عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صواريخ المقاومة.. الاحتلال يطلق صفارات الإنذار في منطقة لاخيش شرقي عسقلان

صواريخ المقاومة
صواريخ المقاومة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، إطلاق صفارات الإنذار في منطقة لاخيش شرقيّ عسقلان.

وعلى جانب آخر، قالت شرطة الاحتلال إن شخصا أصيب بجروح خطيرة في انفجار في عسقلان بعد لمسه جزءا من صاروخ تم اعتراضه، ما تسبب في الانفجار.

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، حثت شرطة الاحتلال المستوطنين على عدم لمس أو التقاط أو تحريك أي جزء من صاروخ أو جسم مجهول الهوية يجدونه، لأنه قد يحتوي على مواد متفجرة، ودعت الآباء لشرح المخاطر التي يتعرض لها أطفالهم.

وكانت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أعلنت، أمس السبت، توجيه ضربة بنحو 80 صاروخا لمدينة عسقلان في جنوب إسرائيل.

الأمم المتحدة: 45 ألف امرأة حامل و68000 مرضعة في غزة عرضة للموت

عسقلان الاحتلال الاسرائيلي إسرائيل كتائب القسام صواريخ المقاومة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إدارة الأهلي تعلن مفاجأة لـ الزمالك بعد كأس العالم للأندية

زيادة جديدة في المعاشات |اعرف هتزيد كام وموعد صرفها

بشرى للجمهور| 3 قنوات مفتوحة تعرض مباراة الأهلي وفلومينينسي البرازيلي بكأس العالم للأندية

أول رد من أسرة نيرة أشرف على تهديد شقيقتها بالذبـ.ح

إجراء جديد من حسام حبيب ضد شيرين عبد الوهاب بعد الانفصال.. تفاصيل

بشائر العام الجديد| زيادة الحد الأدنى للأجور ومفاجأة في انتظار المعاشات.. تفاصيل

الفيفا يفاجئ محمد الشناوي بهدية عقب تألقه أمام الاتحاد

إجراء عاجل من الأهلي ضد موديست .. اعرف السبب

موضوعات متعلقة

الأمم المتحدة: 45 ألف امرأة حامل و68000 مرضعة في غزة عرضة للموت

ترشيحاتنا

جيش الاحتلال يزعم اكتشاف "أكبر نفق لحماس" في غزة

مقتل رقيب وإصابة جندي من جيش الاحتلال في غزة بجروح خطيرة

بالتفاصيل والصور.. جداول امتحانات الترم الأول 2024 |ابحث عن محافظتك الآن

تشكيل مانشستر يونايتد لمواجهة ليفربول في الدوري الإنجليزي

خروج مسلسل كريم فهمي من السباق الرمضاني 2024

شاهد.. لحظة تعرض جندي إسرائيلي للطعـ.ن في رام الله


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. فيديو جديد يرصد غزة قبل وبعد تصعيدات إسرائيل

ماذا يحدث للجسم عند تناول السبانخ مرة في الأسبوع؟

سرقة مليوني يورو من الركاب.. لن تصدق ما حدث من موظفي مطار بإسبانيا

اجتماع عاجل للخطيب بجدة.. من هم الراحلون عن الأهلي بعد مونديال الأندية؟

فيديو

عائد فوري 147 ألف جنيه.. أفضل شهادات الإدخار في البنوك .. فيديو

تحذير عاجل من الأرصاد | شبورة وأمطار وظواهر جوية غريبة

كهربا يغيب وموديست يشارك رغم الطرد.. ماذا سيحدث في مباراة الأهلي وفلومينينسي؟ «فيديوجراف»

يسرا: اشتغلت مع يوسف شاهين ومكنتش فاهمة حاجة| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: نظيف اليد مرفوع الجبين عشت.. ورحلت

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: وليد الفراج.. لا تتوقف

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الحياة بين الصعوبات والانفراجات

هالة الحلفاوي

هالة الحلفاوي تكتب: عام جديد.. أمل جديد

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المُتيّم بالذكرى

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: صباح الخير ياغزة

عمرو صبحي يكتب: قانون الجو بين الفلسفة والتطبيق

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: البلوكات الإسرائيلية لعبة مرعبة

اﻟﻤﺰﻳﺪ