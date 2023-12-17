صواريخ المقاومة.. الاحتلال يطلق صفارات الإنذار في منطقة لاخيش شرقي عسقلان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، إطلاق صفارات الإنذار في منطقة لاخيش شرقيّ عسقلان.

وعلى جانب آخر، قالت شرطة الاحتلال إن شخصا أصيب بجروح خطيرة في انفجار في عسقلان بعد لمسه جزءا من صاروخ تم اعتراضه، ما تسبب في الانفجار.

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، حثت شرطة الاحتلال المستوطنين على عدم لمس أو التقاط أو تحريك أي جزء من صاروخ أو جسم مجهول الهوية يجدونه، لأنه قد يحتوي على مواد متفجرة، ودعت الآباء لشرح المخاطر التي يتعرض لها أطفالهم.

وكانت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أعلنت، أمس السبت، توجيه ضربة بنحو 80 صاروخا لمدينة عسقلان في جنوب إسرائيل.