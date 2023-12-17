تفاصيل تطبيق الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص وموعد التنفيذ| فيديو

أكد مجدي بدوي، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بدء تطبيق الحد الأدنى للأجور بداية من أول شهر يناير 2024، لافتا إلى أن الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص هو 3500 جنيه.

أضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، أنه لن يتم استثناء أحد من تطبيق الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص، مبينا أنه لا يوجد حصر حتى الآن بمن يشملهم الحد الأدنى للأجور.

ولفت إلى أنه سيتم تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، بقيمة 3500 جنيه من خلال مديريات العمل التزام كافة المنشآت بالقرار، موضحا أنه فى حالة مخالفة المنشأة لأحكام هذا القرار؛ يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها طبقا لأحكام قانون العمل.