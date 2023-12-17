جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول بتجارة عين شمس.. تعرف عليها

تستعد جامعة عين شمس لامتحانات الفصل الدراسي الأول، حيث تهدف الجامعة إلى توفير بيئة تعليمية مناسبة ومريحة للطلاب لضمان تحقيق أفضل النتائج الأكاديمية، وتأتي هذه الاستعدادات النهائية في إطار الرؤية الاستراتيجية للجامعة في تطوير التعليم العالي وتعزيز جودة التعليم.



صرح الدكتور خالد قدري عميد كلية التجارة بعين شمس، بأنه سوف يتم إعداد الجدول النهائي لامتحانات الفصل الدراسي الأول دور يناير وإعلانه للطلاب من خلال هذا الرابط اضغط هنا ، وتم تجهيز لجان الامتحانات بالكلية لاستقبال الطلاب الممتحنين والتي سُتعقد في لجان مراعية للإجراءات الوقائية.





وأكد ، على أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالتواجد داخل اللجان للإجابة على الاستفسارات، والتأكيد على العيادات الخاصة بالكلية بالتواجد طوال فترات أيام الأمتحانات لمواجهة أي طوارئ طبية، بالإضافة إلى التنبيه على الملاحظين بالتعامل بحزم مع حالات الغش فى اللجان والتأكيد على الطلاب بأهمية عدم اصطحاب أجهزة التليفون المحمول داخل اللجان.





موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024

ويستعرض موقع “صدي البلد” موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 بالجامعات الحكومية للطلاب في السطور التالية، والتي جاءت على النحو التالي:



تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم الثلاثاء 9 يناير 2024.

تنتهي امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم الخميس 25 يناير 2024.

تبدأ إجازة منتصف العام الدراسي اعتبارا من السبت 27 يناير 2024.

وكان قد نظم كلية الآداب بجامعة عين شمس ، بالتعاون مع قطاع الدراسات العليا والبحوث بالجامعة احتفالية كبرى بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية وذلك اليوم الأحد ١٧ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١ صباحا بقاعة المؤتمرات بالكلية .

تقام الإحتفالية تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة، الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ا.د حنان كامل عميدة كلية الآداب ، وإشراف ا.د حاتم ربيع وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، وإعداد وتنسيق كل من ا.د منال محرم رئيسة قسم اللغة العربية ، د . هدى عطية الناقدة الأدبية ورئيسة لجنة النشاط الثقافي بالقسم .

وأكدت ا.د حنان كامل عميد الكلية على حرص الكلية على الاحتفال سنويا باليوم العالمي للغة العربية نظرا لأنها اللغة الأم للشعوب العربية ، ولريادة الكلية في التأكيد على أهمية دراسة اللغة العربية دراسة دقيقة والارتقاء بمستوى الدارسين والباحثين ، ويعد خريجو قسم اللغة العريية من أمهر خريجي أقسام اللغة العربية على مستوى جامعات مصر ويشرف القسم بأنه يضم جهابزة الأدب والعلم واللغة الذين يمثلون الكلية والجامعة في المحافل الدولية والإقليمية المعنية .

يقدم الاحتفالية الإذاعي الكبير الأستاذ السيد حسن ، وتستضيف الاحتفالية زخم من الشعراء والنقاد والروائيين ونخبة كبيرة من المهتمين بإثراء وتمكين اللغة العربية الراقية ونشر ثقافتها، ويتضمن برنامج الاحتفالية عدد من الفقرات منها : تلاوة القرآن الكريم ، الإنشاد الديني ، شهادات في حب اللغة العربية ، ويستضيف الحفل الفنانين: أحمد سلامة، سميرة عبد العزيز ، طارق الدسوقي ، محمود الحديني ، المخرج السنيمائي الكبير د . أحمد فؤاد درويش ، المخرج أحمد عاطف درة ، المخرج الإذاعي والروائي رضا سليمان ، السيناريست إبراهيم محمد علي .

ثم تأتى "فقرة بوح الفصحى " وهي فقرة شعرية يشدو بالشعر فيها كل من : أحمد سويلم ، إيهاب البشبيشي ، جمال الشاعر ، جمال القصاص ، السيد حسن ، عبد العزيز جويدة ومحمد الشحات .

أما عن " الرواية وسحر اللغة " فيتحدث كل من : أحمد عبده ، سيد الوكيل، صلاح معاطي ، محسن الغمرى و محمد عبد الحافظ ناصف.

ويتبع ذلك بفاصل غنائي للمطرب حسن زكي ، المطربة غادة العبسي .

ثم تأتى التكريمات لكل من أثروا المجال الأدبي واللغوي والشخصيات المهتمة بدعم وتمكين اللغة .

ويتم عرض فيلم " حكاية الضاد " من إعداد طلاب القسم .

وأخيرا الفقرة الشعرية الثانية بعنوان : " بوح الفصحى والموسيقى " مصحوبة بالغناء للمطرب أحمد إمام ، أحمد جاد ، أحمد الجعفرى ، أحمد حافظ ، أحمد سراج ، أحمد عبد القادر ، أحمد المريخي ، أسامة جاد ، آيات عبد المنعم ، جابر بسيوني ، محمد أبو العزم ، محمد أبوالليف ، محمد ربيع حماد ، محمد عرب صالح ، محمد عزيز ، محمد غازي النجار، د مرسي عواد ، محمود سلام أيو مالك و ياسر خليل.

كما يتم تكريم اسم الأستاذ الدكتور والناقد الأدبي الراحل ا.د صلاح فضل الذى أثرى المكتبة العربية الأدبية و الفكرية ومكتبة الكلية بعشرات الكتب والأبحاث .