نصبوا الصوان.. كيف استعدت الجامعات لامتحانات الفصل الدراسي الأول 2024

بدأت الجامعات المصرية في الاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجاري 2024، والتي من المقرر أن تبدأ في بعض الكليات في بداية شهر يناير 2024 ،وعلق بعض الطلاب على التجهيزات التي أعدتها الجامعات لاستعدادات الامتحانات قائلين «نصبوا الصوان».

وتستعد الجامعات لامتحانات الفصل الدراسي الأول، حيث تهدف الجامعات إلى توفير بيئة تعليمية مناسبة ومريحة للطلاب لضمان تحقيق أفضل النتائج الأكاديمية، وتأتي هذه الاستعدادات النهائية علي شكل توفير مدرجات وقاعات خارجية وصوان لاجراء الامتحانات الفصل الدراسي الاول للحفاظ علي مسافة امنه بين كل طالب وطالب.



الالاف من الطلاب الجامعات يريدون معرفة موعد امتحانات الفصل الدراسي الاول العام 2024 التي تم إقرارها من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي .



موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024

ويستعرض موقع “صدي البلد” موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 بالجامعات الحكومية للطلاب في السطور التالية، والتي جاءت على النحو التالي:



تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم الثلاثاء 9 يناير 2024.

تنتهي امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم الخميس 25 يناير 2024.

تبدأ إجازة منتصف العام الدراسي اعتبارا من السبت 27 يناير 2024