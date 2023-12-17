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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

زيادة الحد الأدنى والأقصى للمعاشات.. التأمينات تفجر مفاجأة مدوية

المعاش
المعاش

كشف اللواء جمال عوض رئيس هيئة التأمينات والمعاشات، تفاصيل عن زيادة الحد الأدنى والأقصى للمعاشات، مشيرا إلى ان هءا الامر سيتم تطبيقه الاول كن يناير العام المقبل، اي بعد أيام.

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زيادة جديدة في المعاشات | اعرف هتقبض كام ؟!


وتابع اللواء جمال عوض، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، مساء اليوم الأحد، أن سيتم رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني ليكون 2000 جنيه بدلاً من 1700 جنيه كما تم رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني ليكون 12600 جنيه بدلاً من 10900 جنيه وذلك اعتباراً من 1/1/2024.
وأضاف اللواء جمال عوض رئيس هيئة التأمينات والمعاشات، أن رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأمينى فى يناير 2024 ما بين 1300 إلى 12000 جنيه، متابعا أن سيبلغ الحد الأقصي للمعاش 10080 جنيه بدلاً من 8720 جنيه.
 

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