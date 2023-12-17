عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مدير المعارض المؤقتة بالمتحف المصري الكبير: نسعى لنكون واجهة ثقافية وسياحية عالمية..فيديو

المتحف المصري الكبير
المتحف المصري الكبير

أجرت الإعلامية هبة جلال، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، على قناة "المحور"، جولة من داخل المتحف المصري الكبير.

txt

50 ألف قطعة أثرية وقاعات سرية.. ماذا يخبئ المتحف المصري الكبير من كنوز|صور

txt

مدبولي يشهد عرضا بالهولوجرام خلال تفقده أعمال المتحف المصري الكبير| صور

وقال عمرو عبد الناصر مدير المعارض المؤقتة والتشغيل الاستراتيجي،: "نسعى من خلال المتحف المصري الكبير لأن نكون واجهة ثقافة وسياحية عالمية بطلها الآثار العظيمة التي تمتلكها الدولة المصرية والعرض المتحفي الرائع".

 

وأضاف عمرو عبد الناصر مدير المعارض المؤقتة والتشغيل الاستراتيجي،: "بجانب العرض المتحفي هناك مجموعة من الفعاليات والأنشطة والخدمات، فضلا عن سلسلة من المعارض المؤقتة مثل معرض توت عنخ آمنون التفاعلي والذي يعد أول معرض من نوعة في مصر والمنطقة".

 
هبة جلال: المتحف المصري الكبير به أول مسلة من نوعها في العالم
 


وفي ذات السياق، قالت الإعلامية هبة جلال، إن العالم منبهر بشدة بكل محتويات ومقتنيات المتحف المصري الكبير، حتى بالتصميم الذي تم عمل المتحف على أساسه وبالطريقة التي تدخل بها أشعة الشمس والهواء إلى المتحف.

 

وأضافت "جلال"، أن المتحف المصري الكبير به تصميم هرمي مميز ومسلة معلقة وهي أول ما يراه الزائر وهو موجود بالساحة الأساسية خارج المتحف، لافته: "كل جانب من جوانب المسلة يحمل اسم مصر بلغات العالم المختلفة، وبداخل المتحف نرى تفاصيلا كثيرة سنجدها اليوم في حلقة برنامجنا التي نصورها من داخل المتحف المصري الكبير".

 

المعارض المؤقتة المتحف المصري الكبير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إدارة الأهلي تعلن مفاجأة لـ الزمالك بعد كأس العالم للأندية

محتكرو البصل في قبضة الأجهزة الرقابية|ضبط آلاف الأطنان ومسئول حكومي يكشف التفاصيل

زيادة جديدة في المعاشات | اعرف هتقبض كام ؟!

إجراء جديد من حسام حبيب ضد شيرين عبد الوهاب بعد الانفصال.. تفاصيل

بشرى للجمهور| 3 قنوات مفتوحة تعرض مباراة الأهلي وفلومينينسي البرازيلي بكأس العالم للأندية

التأمين الاجتماعي: زيادة الحد الأدنى للمعاشات لـ1300 والأقصى إلى 10080 جنيها

الرئيس السيسي يقدم واجب العزاء في وفاة أمير الكويت الراحل

صدمة في الزمالك.. مجلس الدولة يقضي بـ استبعاد حسام المندوه من مجلس الإدارة

ترشيحاتنا

الأسطورة كريستيانو رونالدو يصبح ملك جوجل ويتربع على القمة.. تفاصيل

سوريا.. هجوم إسرائيلي يستهدف محيط دمشق

حزب الله يعلن مصرع 3 من عناصره في الاشتباكات مع إسرائيل |بالأسماء

تخطى برشلونة.. الأهلي يطارد ريال مدريد على صدارة الأكثر تحقيقا للانتصارات بالمونديال

بمشاركة 72 دولة.. رفع حالة التأهب القصوى في اتحاد الجمباز قبل تنظيم كأس العالم

خلال 15 يوما.. الغرف التجارية: انخفاض سعر السكر لـ 27 جنيها


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وثائقي جديد يصور لحظات مميزة بعد تتويج ملك بريطانيا

ظواهر فلكية عجيبة| أقصر نهار وأطول ليل في العالم قريبًا .. مذا سيحدث خلاله ؟

شاهد.. تصرف صادم من راكب بريطاني في قطار لندن المزدحم

شاهد.. فيديو جديد يرصد غزة قبل وبعد تصعيدات إسرائيل

فيديو

زيادة جديدة في المعاشات | اعرف هتقبض كام ؟!

السبب الحقيقي لطلاق شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب.. هل ينجح الصلح مع شقيقها؟

«وديني لأدبـ.حها».. ننشر صور رسائل تهديد شقيقة نيرة أشرف بمصير أختها «فيديوجراف»

بعد تعافيها من السرطان| دينا حايك تكشف عن موعد حفلها القادم ..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: نظيف اليد مرفوع الجبين عشت.. ورحلت

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: وليد الفراج.. لا تتوقف

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الحياة بين الصعوبات والانفراجات

هالة الحلفاوي

هالة الحلفاوي تكتب: عام جديد.. أمل جديد

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المُتيّم بالذكرى

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: صباح الخير ياغزة

عمرو صبحي يكتب: قانون الجو بين الفلسفة والتطبيق

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: البلوكات الإسرائيلية لعبة مرعبة

اﻟﻤﺰﻳﺪ