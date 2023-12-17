مدير المعارض المؤقتة بالمتحف المصري الكبير: نسعى لنكون واجهة ثقافية وسياحية عالمية..فيديو

أجرت الإعلامية هبة جلال، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، على قناة "المحور"، جولة من داخل المتحف المصري الكبير.

وقال عمرو عبد الناصر مدير المعارض المؤقتة والتشغيل الاستراتيجي،: "نسعى من خلال المتحف المصري الكبير لأن نكون واجهة ثقافة وسياحية عالمية بطلها الآثار العظيمة التي تمتلكها الدولة المصرية والعرض المتحفي الرائع".

وأضاف عمرو عبد الناصر مدير المعارض المؤقتة والتشغيل الاستراتيجي،: "بجانب العرض المتحفي هناك مجموعة من الفعاليات والأنشطة والخدمات، فضلا عن سلسلة من المعارض المؤقتة مثل معرض توت عنخ آمنون التفاعلي والذي يعد أول معرض من نوعة في مصر والمنطقة".



هبة جلال: المتحف المصري الكبير به أول مسلة من نوعها في العالم





وفي ذات السياق، قالت الإعلامية هبة جلال، إن العالم منبهر بشدة بكل محتويات ومقتنيات المتحف المصري الكبير، حتى بالتصميم الذي تم عمل المتحف على أساسه وبالطريقة التي تدخل بها أشعة الشمس والهواء إلى المتحف.

وأضافت "جلال"، أن المتحف المصري الكبير به تصميم هرمي مميز ومسلة معلقة وهي أول ما يراه الزائر وهو موجود بالساحة الأساسية خارج المتحف، لافته: "كل جانب من جوانب المسلة يحمل اسم مصر بلغات العالم المختلفة، وبداخل المتحف نرى تفاصيلا كثيرة سنجدها اليوم في حلقة برنامجنا التي نصورها من داخل المتحف المصري الكبير".