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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

حركة تنقلات وتكليفات جديدة في وزارة البترول.. اعرف المناصب والأسماء

المهندس طارق الملا
المهندس طارق الملا وزير البترول

أصدر المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، حركة تنقلات وتكليفات، شملت رئيسا لإدارة مركزية بالوزارة، ونواب للرئيس التنفيذي للهيئة، ورؤساء لبعض شركات البترول، ومديرا عاما للعمليات؛ وذلك بهدف دعم المواقع البترولية بالكفاءات اللازمة، لتحقيق الأهداف المستقبلية، وتبادل الخبرات اللازمة.

وشملت الحركة شغل بعض المواقع التي خلت وستخلو بخروج شاغليها لسن التقاعد القانوني، وشملت الحركة التالية أسمائهم.

تنقلات في وزارة البترول 

 المهندس محمود ناجي محمود عبد الشافي - رئيساً للإدارة المركزية لشئون النقل والتسويق بوزارة البترول والثروة المعدنية.

 المهندس  أحمد محمد الخليفة أحمد - نائباً للرئيس التنفيذي للهيئة للتخطيط والمشروعات وعضواً بالمجلس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول. 

هبة الله محمد عبد القادر علي حسن - نائباً للرئيس التنفيذي للهيئة للتجارة الخارجية وعضواً بالمجلس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول.

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المهندس وائل لطفي حامد مصطفى - رئيساً لمجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية (إنبي).

 المهندس نبوي محمود حسن إبراهيم - رئيساً لمجلس إدارة شركة أنابيب البترول.

 المحاسب محمد إبراهيم فرحات سعد رئيساً لمجلس إدارة شركة الغازات البترولية(بتروجاس).

المهندس أمجد عبد الرازق إبراهيم غنيم - رئيساً لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الوادي الجديد للثروة المعدنية والطفلة الزيتية. 

المهندس محمد شحاته محمد شحاته - رئيساً لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الحمرا أويل.-

المهندس رشاد عبد الهادی رمضان السيد رئيساً لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بتروسيله.

 المهندس وليد محمد محمد محمد الأعصر - رئيساً لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركتى شقير البحرية للزيت (أوسوكو) والمنصورة للبترول.

المهندس كريم محمد بهاء الدين حلمي همام - رئيساً لمجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة العالمية لتصنيع مهمات الحفر (IDM) اعتبارا من 8 يناير 2024.

 المهندس  فتحي منصور السيد الزكري - رئيساً لمجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة العربية لخطوط النفط والغاز (التيوب). 

المهندس هانى عزيز رياض نخله - مديراً عاماً للعمليات وعضواً بمجلس الإدارة بشركة الحمرا أويل.

 

حركة تنقلات بوزارة البترول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

البترول الثروة المعدنية انبي بتروجاس شركة وزارة البترول

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