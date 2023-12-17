مدير المعارض المؤقتة بالمتحف المصري: نعمل بمعايير عالمية في الخدمات والتشغيل.. فيديو

أجرت الإعلامية هبة جلال، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، على قناة "المحور"، جولة من داخل المتحف المصري الكبير.

وقال عمرو عبد الناصر مدير المعارض المؤقتة والتشغيل الاستراتيجي،: "جرى مراعاة حرية الإبداع في العروض الخاصة بالمتحف، لكن دون أي معلومة بها مغالطة"، مضيفا: "عروضنا تخاطب الحواس كلها، وليس العقل والعين فقط".

وتحدث عن معرض توت عنخ آمنون، قائلا: "نحن سعداء جدا بإنجازاتنا فهي بمثابة تشويق لما سيراه الناس بعد الافتتاح الرسمي، اما معرض توت عنخ آمون فهو من المعارض التي تنقل الزائر من الواقع الذي يعيشه إلى واقع مختلف".

وأوضح: "في زمن توت عنخ آمون نمر برحلة بصرية وموسيقية وسمعية مختلفة تماما، وفي المتحف، فإننا نعمل بمعايير عالمية في الخدمات والتشغيل، والجمهور ضرب مثلا عظيما في الانضباط وكيفية التعامل مع مكان بهذا الرونق".



واسترسل: "بالنسبة إلى نموذج التشغيل في المتحف، فإننا نحاول التفكير في تجربة متكاملة بداية من المعلومات التي تصل الجمهور في البيت ثم مرحلة حجز التذاكر، ونحاول ان نتعلم من التجارب المختلفة لتقديم تجربة متكاملة".

وتابع مدير المعارض المؤقتة والتشغيل الاستراتيجي بالمتحف المصري الكبير: "نهتم في المتحف أيضا بما يأكله الزائر أو المكان الذي يحب أن يرتاح فيه والهدايا التي يحصل عليها، ونعتبر أن المتحف المصري الكبير منصة يمكن للمصريين التعبير عن إبداعاتهم من خلالها، ونحاول أن نكون بمثابة بين الماضي والحاضر والمستقبل".

