برلماني: دعم ملف تصنيع الدواء يحفظ لمصر ريادتها بالمجال على المستوى الإقليمي

أشاد النائب محمد نشأت العمدة، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بالاهتمام الذي توجهه القيادة السياسية والحكومة بملف الصناعات الدوائية في مصر، قائلا: مصر أصبحت مركزا إقليميا مهما وتحولت إلى سوقا مصدرا أكثر من سوق استهلاكي، بفضل الجهود المترامية في مختلف الاتجاهات لتعميق الصناعات الدوائية في مصر، وإزالة أي معوقات تقف حائل أمام أصحاب الشركات والمستثمرين في إنشاء مصانع مرخصة لإنتاج الدواء والمستلزمات الطبية المطلوبة.

وأكد نشأت العمدة، في تصريح صحفي له اليوم، أن توجيهات رئيس مجلس الوزراء، بشأن إزالة أي عوائق بيروقراطية قد تواجه شركات تصنيع الأدوية والمستلزمات الطبية، وإعداد حصر شامل لما يتم تصنيعه حاليًا من منتجات ومستلزمات طبية؛ ستحقق العديد من المكاسب، أهمها:

توسيع رقعة الصادرات المصرية وتنوعها.

دخول مصر في قوائم الدول ذات الجودة العالية في تصنيع الأدوية، لا سيما وأن هذا الملف يعد من أكثر الملفات دقة، وتستلزم مزيد من الخبرات والمعلومات وإتقان التصنيع.

وأضاف عضو صناعة البرلمان: مصر تفوقت في ملف تصنيع الدواء، وأصبحت سوقا دوليا وإقليميا، وأشهر الدول التي أصبحت تمتلك كافة المقومات التي وضعتها في صدارة الدول التي لها الريادة في هذا المجال.

واختتم النائب محمد نشأت العمدة، حديثه بالقول: القيادة السياسية تسعى إلى توطين صناعة الدواء والاعتماد على الشركات المحلية لتعظيم المنتج والانفتاح على أسواق جديدة لعدد مختلف من الدول.