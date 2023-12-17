20 مليار طن.. متحدث الوزراء: مصر تمتلك احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء

كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن تفاصيل اجتماع مجلس الوزراء اليوم، فيما يتعلق بتخصيص الأراضي للمستثمرين، والاستفادة من الرمال البيضاء.

وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "سي بي سي"،: "الاجتماع تناول سبل الاستفادة من الرمال البيضاء في ضوء امتلاك مصر لاحتياطي ضخم يبلغ نحو 20 مليار طن، أخذ في الاعتبار أن الرمال البيضاء تدخل في كثير من الصناعات المهمة مثل الزجاج والخلايا الشمسية والسيراميك ورقائق السيليكون".

وأضاف: "الاجتماع تناول الحوافز المقدمة للمستثمرين في هذا الإطار، والراغبين للاستثمار في مجال الرمال البيضاء مثل الحوافز المتضمنة الإعفاء من الرسوم الخاصة بتأسيس الشركات وتسجيل الأراضي وإلغاء بعض الرسوم الجمركية".



واسترسل: "الاجتماع استعرض طلبات الحصول على أراضي من عدد من المستثمرين وآلية التعامل معها، بغض النظر عن الأراضي أو الهيئة التي تتبعها الأراضي المراد تخصيصها".



وأشار: "رئيس الوزراء وجه خلال الاجتماع بأهمية إعداد حصر شامل لإجمالي قطع الأراضي الصناعية التي خُصِّص في الفترة الماضية وموقف كل قطعة ونسب الإنجاز بها.. كما وجه رئيس الوزراء بتخصيص عدد من قطع الأراضي في المناطق الحرة في مدينتي العلمين الجديدة وأكتوبر الجديدة وغيرها من المدن من أجل تسهيل تخصيص الأراضي للمستثمرين".



