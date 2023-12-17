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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الرعاية الصحية: قدمنا 33 مليون خدمة طبية خلال 4 سنوات

التأمين الصحي الشامل
التأمين الصحي الشامل

تحدث الدكتور شريف كمال، مستشار رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية للشؤون الصيدلية وإدارة الدواء، عن الهيئة العامة للرعاية الصحية.

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وقال الدكتور شريف كمال، مستشار رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية للشؤون الصيدلية وإدارة الدواء،: "الهيئة العامة للرعاية الصحية هي أداة الدولة المصرية لتقديم الخدمة الصحية بجودة عالية حسب المعايير الدولية".

وأضاف "الهيئة أيضا تعتبر صوت المريض ومقدمو الخدمة الصحية، ومسؤولة عن إتاحة الخدمات للمواطنين كلهم في مصر"، مشيرا إلى "الهيئة تقدم خدمات كثيرة، حيث قدمت خلال الأربع سنوات الماضية أكثر من 33 مليون خدمة طبية، وأكثر من 500 ألف عملية، وأكثر من 14.5 مليون خدمة طب أسرة، وكل ذلك بفضل ميكنة عمليات الهيئة".

ولفت الهيئة بها 5 ملايين ملف طبي موحد مميكن، وهذا يعني بأن الهيئة تعرف تشخيص كل مريض في هذه المحافظات، وتستعد الهيئة لإتاحة الأدوية كلها بالمستشفيات خاصة أن استلامها يتم بشكل مميكن.

وأوضح أن "الهيئة العامة للرعاية الصحية توجَد بالمحافظات المطبق فيها نظام التأمين الصحي الشامل، وهي بورسعيد والأقصر والإسماعيلية وجنوب سيناء والسويس وأسوان، وتمتلك حوالي 297 منشأة صحية ما بين مستشفيات ووحدات صحية ومراكز طب الأسرة، والميزة بأن كل الوحدات الصحية مميكنة".
 

الرعاية الصحية

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