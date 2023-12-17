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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شهاب قاسم: سبورتنج يستهدف استضافة البطولات القارية والعربية خلال المرحلة المقبلة

صدى البلد

قال شهاب قاسم عضو مجلس إدارة نادي سبورتنج ومدير بطولة إفريقيا لكرة السلة للسيدات، أن البطولة أكدت على قدرة نادي سبورتنج التنظيمية الكبيرة.

وأكد قاسم أن الوفود المشاركة أشادت بالتنظيم وحسن الاستقبال والضيافة، بجانب توفير فريق عمل جاهز على مدار الساعة لتلبية كافة الاحتياجات لجميع المشاركين في منافسات البطولة.

وأوضح أن قاسم أن عضوة بمجلس إدارة الاتحاد الأفريقي لكرة السلة زارت النادي أمس السبت، وأشادت بالملعب الرئيسي للبطولة وبالتنظيم الجيد، ووجهت الشكر لإدارة النادي على المجهود الكبير المبذول من أجل نجاح بطولة أفريقيا للأندية لكرة السلة للسيدات.

وأشار قاسم إلى أن مجلس الإدارة برئاسة أحمد حسن وكافة الأعضاء نجحوا في هذا التحدي، حيث حصل النادي على تنظيم البطولة بعد اعتذار الأهلي، وكان الوقت ضيق للغاية لإنهاء كافة الترتيبات، إلا أن إدارة سبورتنج كانت في الموعد ونجحت في هذا التحدي.

وتابع قاسم أن سبورتنج وضع اسمه بين الأندية الكبرى التي تنظم كافة الأحداث سواء العربية أو الأفريقية خلال الفترة الماضية، وهذا يعد من أبرز أهداف مجلس إدارة النادي خلال المرحلة المقبلة.

وأتم شهاب قاسم تصريحاته أن سبورتنج حصل على تنظيم البطولة في وقت قصير للغاية، ولكنه تمكن من إخراج البطولة بالشكل المطلوب والذي يليق باسم وسمعة الرياضة المصرية.

ويستضيف نادي سبورتنج البطولة الأفريقية للأندية أبطال الدوري لسيدات كرة السلة، وتقام في الفترة من 11 وحتى 19 ديسمبر الجاري على صالة النادي بمشاركة 10 أندية.

قائمة سلة سبورتنج في بطولة إفريقيا للأندية: 
هاجر عامر - ريم موسى - أسرار ماجد - ديستني بيتس - منار إيهاب - نور علي طلعت - جينا حلمي - ياسيني ديوب - نادين ياسر - سييرا ديلارد - فاتو دياني - نورهان فؤاد.

الجهاز الفني لسلة نادي سبورتنج للسيدات: محمد محروس المدير الفني - مصطفي فكري مدرب عام - مصطفي جامع مدرب - جانيت السباعي المدير الاداري - محمد جابر اداري واحصائي - أحمد إبراهيم مخطط احمال - أسماء عوض طبيبة.

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