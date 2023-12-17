إكسترا نيوز: عبور 138 شاحنة مساعدات مصرية لقطاع غزة عبر معبر رفح

تحدث عوض الغنام، مراسل قناة إكسترا نيوز من العريش، عن آخر المستجدات بمعبر رفح، مؤكدا أن المعبر يعمل على مدار الساعة ولم يتوقف أبدا، سواء قبل أو بعد 7 أكتوبر الماضي.

عبور 138 شاحنة مساعدات مصرية لقطاع غزة

وأضاف "الغنام"، خلال لقاء ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"،: "صور الإغاثة للشعب الفلسطيني مستمرة خلال السنوات الماضية وحتى الأزمة الراهنة، حيث عبرت اليوم 138 شاحنة مساعدات مصرية لقطاع غزة عبر معبر رفح".

وأشار إلى أن: " المعبر شهد اليوم فتور نسبياً بالنسبة لعدد المصابين المغادرين من غزة للعريش والحدود المصرية، حيث بلغ العدد اليوم 4 إصابات فقط، وهو رقم ضئيل للغاية في ضوء عدد الإصابات المرتفعة على مدار الساعة من خلال القصف الإسرائيلي الذي لا يتوقف في الجانب الآخر".

وأوضح: "هناك وفد عالي المستوى زار معبر رفح اليوم، وهو نائب رئيس أركان الجيش الفرنسي، وكان معه أيضا وفد، وقضى ليلته في مدينة العريش بعدما تفقد صباح اليوم الإجراءات التي تتم، موجها الشكر لمصر على ما تقدمه من دور عظيم للغاية منذ الساعات الأولى لاندلاع الأزمة".