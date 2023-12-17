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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

3 أسرار تجعل العبد من الشاكرين.. داوم عليها

الشكر
الشكر

قال الدكتور عبد اللطيف سليمان، من علماء الأزهر الشريف، إن هناك ثلاث أسرار إلهية تجعل العبد من الشاكرين،  لافتا إلى أن الدين والاخلاق والتعاليم جاءت لتهذبنا.

وأضاف العالم الأزهري: "الانسان يمكن ان يغير طبعه، فاذا كان كنود وناكر لنعمة الله، فعليه ان يعلم ان شكر العبد لنعم الله عليه ثواب فى الدنيا والاخرة، فالشكر يقيد النعم ويزيدها".

وتابع: "فكم من إنسان انعم الله عليه بنعم كثيرة وهو يجحدها، فمثلا الوطن نعمة، كبيرة تستحق الشكر لله، ولت يعرف قيمة نعمة الوطن الا من فقد وطنه وارضه".

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وأضاف العالم الأزهري،  اليوم الأحد: "كل النعم التى نعيش فيها تستحق الشكر، بالجوارح والقول، فالمطلوب حتي يتم الشكر لله، أولا يجب معرفة ومحبة صاحب النعم علينا، فما حجم الله فهى لا تحصى، ففى كل نعمة من نعم الله علينا جوانب لا تعد، فلابد أن يكون العبد عاجز عن الشكر، والأمر الثانى أن ابادل المنعم الجليل بالمحبة، فكل شيء فى حياتنا من الله سبحانه وتعالى".

وتابع: "الله أعطنا نعم فيجب أن نستخدمها فيما يرضيه، فهذه النعمة أعطاها الله للعبد بدون مقابل، فهذا الشكر ليس عبادة فقط بل هو نصف الدين".

علماء الأزهر الشريف الشاكرين الوطن الشكر

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