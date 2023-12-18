توقع فوز الأهلي على الاتحاد.. فيديو مذهل لـ أمح العالمي أثناء أدائه مناسك العمرة

ظهر المشجع الأهلاوي محمد عبد الغني الشهير بـ«أمح الدولي» في مقطع فيديو مذهل أثناء أدائه مناسك العمرة من السعودية.

في بداية مقطع الفيديو، حمد أمح الدولي الله على أدائه مناسك العمرة، ثم دعا مباشرة بالتوفيق إلى النادي الأهلي كما توقع فوزه على نادي اتحاد جدة السعودي.

أمح الدولي

يذكر أن أمح الدولي يعاني من السكر وضعف في عضلة القلب ودوالى في القدمين أيضًا.

جدير بالذكر أن الأهلى سيواجه نظيره فريق فلومنينسي البرازيلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية، وفى المباراة الأخرى، يلعب مانشستر سيتي الإنجليزي مع أوراوا ريد الياباني.