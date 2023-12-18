على طريقة جورجينا.. أسماء جلال تثير الجدل بحجاب مكشوف

حرص نجوم الفن على حضور العرض الأول لفيلم “آل شنب” الذى عرض اليوم ضمن فعاليات مهرجان الجونة فى دورته السادسة.

وشاركت الفنانة اسماء جلال جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات انستجرام اطلالتها على السجادة الحمراء.

وأثارت اسماء جلال الجدل بعد ظهورها بإطلالة تشبه اطلالة جورجينا وهو الظهور بفستان اسود سادة وطرحة على الشعر.

وهو ما ظهرت به اسماء جلال مرتدية فستانا اسود قطيفة مكشوف الذراعين و طرحة على الشعر.



ومن الناحية الجمالية أعتمدت على وضع المكيآج بلمسات البسيطة.

ومن أبرز نجوم الفيلم الذي حرصوا على الحضور ، ليلى علوي، لبلبة، أسماء جلال، خالد سرحان، هيدي كرم والمخرجة كوثر بن هنية ، هنا شيحة، محمد كريم، إنجي كيوان، سينتيا خليفة، المخرجان كريم الشناوي وعمر الزهيري وتامر حبيب، ونسرين طافش.