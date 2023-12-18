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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تعرف على أول مشهد تعود به إيمي سمير غانم للتمثيل بعد وفاة والديها

حسن الرداد
حسن الرداد

كشف الفنان حسن الرداد عن أول مشهد لزوجته إيمي سمير غانم تعود به إلى التمثيل بعد فترة توقف طويلة بسبب وفاة والديها سمير غانم ودلال عبد العزيز.

وقال حسن الرداد، في لقائه ببرنامج et بالعربي أن المشهد التى جسدته إيمي سمير غانم فى أخر فيلم بلوموندو هو المشهد الذى أعاد إيمي سمير غانم للتمثيل مرة أخرى، حيث طلب منها المشاركة فى الفيلم كضيفة شرف ولم تمانع إيمي خاصة وأنها كانت بعيدة عن التمثيل وقتها.

وتابع حسن الرداد،أن الفيلم شهد مشاركة عدد كبير من نجوم الفن كضيوف شرف، مقدما لهم الشكر على تلبية رغبته فى المشاركة فى هذا العمل الضخم.
 

حسن الرداد يبدأ تصوير مسلسل محارب


وبدأ الفنان حسن الرداد فى تصوير أولى مشاهد مسلسله الجديد محارب، استعداد لعرضه فى موسم رمضان القادم.

وأعلن السيناريست  محمد سيد بشير، بدء تصوير مشاهد مسلسل محارب، إذ نشر صورة من الكواليس عبر إنستجرام، وعلق قائلا: «ومن توكل على الله فهو حسبه ووكيله يارب مسلسل محارب، رمضان 2024 بأذن الله.. دعواتكم». 

وظهر في الصورة بأول يوم تصوير مسلسل محارب، كلا من: (ماجد المصري، نرمين الفقي، تامر عبد المنعم).

حسن الرداد الفنان حسن الرداد بلوموندو فيلم بلوموندو

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