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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

هونر تطلق هاتفها الشبابي Honor X8b في السعودية بمواصفات مميزة

هاتف هونر Honor X8b
هاتف هونر Honor X8b

أطلقت شركة Honor هونر الصينية أحدث هواتفها للفئة المتوسطة Honor X8b، في المملكة العربية السعودية، حيث يتميز الهاتف بالعديد من التحسينات والترقيات. 

 

وبحسب موقع GizChina فإن هاتف Honor X8b يتميز بشاشة من نوع AMOLED قياس 6.7 بوصة، بجودة عرض +Full HD، ودقة تبلغ 2412 × 1080 بكسل، ومعدل تحديث 90 هرتز في الثانية، وتعتيم PWM 3240 هرتز، وذروة سطوع تصل إلى 2000 شمعة في المتر المربع.

ويقدم هاتف Honor X8b كاميرا رئيسية بدقة 108 ميجابكسل، وعدسة فائقة الاتساع بدقة 5 ميجابكسل، وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، مع كاميرا أمامية بدقة 50 ميجابكسل وفلاش LED. 

 

ويعمل هاتف Honor X8b بمعالج من نوع  Snapdragon 680 من شركة كوالكوم الأمريكية، مع 8 جيجا بايت رام  من ذاكرة التخزين العشوائية، و128 و 256  و 512  جيجا بايت من ذاكرة التخزين الداخلية. 

ويحتوي هاتف Honor X8b على وطارية تبلغ سعتها 4500 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع بقوة 35 وات، مع نظام التشغيل Android 14، وواجهة المستخدم للسوفت وير Magic OS 7.2 UI، مع ألوان الأسود والأخضر والفضي. 

 

 

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