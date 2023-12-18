حسام الفقى يكتب: آخر جيل قبل السوشيال ميديا

الحياة قبل ظهور وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي كانت تختلف تماما عما هي عليه اليوم.

كانت تجربة فريدة من نوعها، حيث كانت العلاقات الاجتماعية تقوم على التواصل المباشر والتفاعل الحقيقي بين الأفراد، ومع ظهور السوشيال ميديا، أصبحت الحياة تتغير بشكل جذري، وأصبح لدينا جيل يعيش في زمن متصل بشكل لم يكن متوقعًا من قبل.

إن السوشيال ميديا قدمت لنا الكثير من الفوائد والتحسينات في حياتنا اليومية، حيث أصبح بإمكاننا التواصل مع الأصدقاء والعائلة في أي وقت وفي أي مكان في العالم، يمكننا مشاركة أفكارنا وآرائنا وصورنا، والحصول على المعلومات والأخبار بسرعة فائقة، ومع ذلك، مع كل هذه المزايا، هناك أيضًا جوانب سلبية لتأثير وسائل التواصل الاجتماعي على حياتنا.

نحن، كأخر جيل يعرف الحياة قبل السوشيال ميديا، نتذكر كيف كانت الأمور تسير في الماضي، كنا نعتمد على اللقاءات الشخصية والمحادثات المباشرة لبناء العلاقات وتبادل الأفكار ،كان لدينا المزيد من الوقت للاستمتاع باللحظات، وكنا أكثر انغماسًا في الأنشطة الحقيقية مثل القراءة واللعب والتفاعل الاجتماعي الواقعي.

مع ذلك، وسائل التواصل الاجتماعي أدخلت العديد من التحديات على حياتنا، أصبحنا أكثر ارتباطًا بالهواتف الذكية وشبكات التواصل الاجتماعي، وأقل انتباهًا للعالم من حولنا.

بدأنا نفقد القدرة على التواصل الحقيقي وفهم مشاعر الآخرين، وأصبح لدينا تلك الرغبة الملحة في الحصول على الاعتراف والإعجابات الافتراضية.

هناك أيضًا تأثير على صحتنا النفسية والعقلية، أصبحنا أكثر عرضة للإجهاد والقلق والاكتئاب، حيث يمكن أن تؤثر الضغوط الاجتماعية والمقارنة المستمرة بالآخرين على تقديرنا لأنفسنا.

السوشيال ميديا قد أثرت على طريقة استهلاكنا للمعلومات والأخبار،في الماضي، كنا نعتمد على وسائل الإعلام التقليدية مثل الصحف والتلفزيون والراديو للحصول على المعلومات ،ولكن اليوم، يمكننا الحصول على الأخبار على الفور من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، وهذا يعني أنه يمكن أن يكون هناك تضليل وانتشار للأخبار الزائفة بسهولة.

السوشيال ميديا أدت إلى تغير في الديناميكية الاجتماعية والثقافية، أصبح لدينا الآن القدرة على التواصل مع أشخاص من مختلف الثقافات والخلفيات، وهذا قد يوسع آفاقنا ويساعدنا على فهم وجهات نظر مختلفة، ومع ذلك، قد يؤدي ذلك أيضًا إلى زيادة التوترات والصراعات بين الأفراد والمجتمعات.