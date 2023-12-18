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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

نشرة الخدمات.. مواقيت الصلاة وحالة الطقس وأسعار الذهب والدولار والحديد والعملات

صدى البلد

يقدم موقع “صدى البلد” نشرة الخدمات للقراء والتي تضم مواقيت الصلاة وحالة الطقس وأسعار الذهب والدولار ومواد البناء والعملات والتي نستعرضها فيما يلي:

حالة الطقس ودرجات الحرارة في القاهرة والمحافظات اليوم الإثنين 18 ديسمبر

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الإثنين، طقس لطيف نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد معتدل على جنوب سيناء مائل للحرارة على جنوب الصعيد، بارد ليلًا على أغلب الأنحاء.

5 جمادي الآخر.. مواقيت الصلاة في القاهرة والمحافظات اليوم الإثنين 18 ديسمبر 2023

يبحث الكثيرون عن مواقيت الصلاة، اليوم الإثنين 18 ديسمبر 2023، الموافق 5 جمادي الثاني ١٤٤٥ هـ فهي محل اهتمام الملايين يوميا، خاصة معرفة موعد صلاة الفجر وصلاة المغرب بعد تطبيق التوقيت الصيفي.

200 جنيه| هبوط مفاجئ يضرب الذهب بعد الارتفاع الجنوني.. وهذا سعر عيار 21 الأن
هبطت أسعار الذهب اليوم في مصر لتسجل مستويات جديدة بعد عدة قفزات متتالية بشكل غير مسبوق، قي الوقت الذي تراجع فيه سعر أوقية الذهب عالميا بعد أن سجلت مستويات تاريخية مطلع الشهر الحالي بلغت 2152 دولارا.

سعر الدولار رسميا في مصر اليوم الإثنين
استقر سعر الدولار في مصر رسميا ولم يطرأ عليه أي تغيرات منذ مارس الماضي، حيث سجل سعره في البنوك نحو 30.95 جنيه  وفقا لآخر تحديث للبنك المركزي.

وننشر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري  اليوم الإثنين  18 ديسمبر 2023 وفقا لآخر تحديث في البنوك العاملة في مصر.

الحديد بـ 41 ألف جنيه.. أسعار مواد البناء اليوم الإثنين
نشر موقع "صدى البلد"، أسعار مواد البناء اليوم الإثنين 18 ديسمبر 2023، حيث استقر سعر الحديد والأسمنت في السوق المحلي.

أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين 18-12-2023
شهدت أسعار الذهب  في مصر استقرار على مدار الأيام الماضية دون حدوث أي ارتفاعات وعلي المستوي العالمي، سجلت سعر الأوقية 2019 دولار.

 

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