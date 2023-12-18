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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة عين شمس تعلن نتيجة مسابقة دوري المعلومات العلمية بنظام الفردى 2023-2024

جانب من الفاعليات
جانب من الفاعليات

أعلنت الإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية بجامعة عين شمس نتائج مسابقة دوري المعلومات العلمية ( فردى ) والتى نظمها إتحاد الطلاب بإدارة النشاط الثقافى بالتعاون مع كلية الآداب وذلك تحت رعاية أ.د محمد ضياء رئيس جامعة عين شمس وأ.د حنان كامل عميد كلية الآداب.

في إطار رسالة الجامعة الأكاديمية للنهوض بالطلاب ودعمهم وتشجيعهم على بناء جيل سليم في مختلف الجوانب الفكرية والعلمية والبحثية، بما يساهم في دعم مكانة الجامعة محلياً ودولياً وعالمياُ.

تم تحكيم المسابقة والتي تشكلت من ٧٥ طالبا وطالبة بالمرحلة الأولى وجاءت التصفيات النهائية لعدد ٦ مراكز.

 

وقد أسفر نتيجة التحكيم عن فوز عزة سيد عبد الله الطالبة بكلية الآداب بالمركز الأول  ، اما المركز الثاني كان من نصيب الطالب أحمد إبراهيم محمود من كلية التمريض و  بالمركز الثالث  حسام كارم الطالب بكلية الهندسة  اما بالمركز الرابع الطالب حسن قوشينى من كلية التجارة والطالب عمر عبد الخالق بالمركز الخامس  من كلية الهندسة وبالمركز السادس والأخير محمد إبراهيم نشأت الطالب بكلية الألسن باجمالي جوائز ١٦ الف جنيه.

وضمت لجنة تحكيم المسابقة  من الأستاذين الدكتورة منال محرم رئيس قسم اللغة العربية ،الدكتور أحمد مجاهد رئيس قسم الدراما بكلية الآداب ،وحضور ممثلي المركز الإعلامي باتحاد طلاب جامعة عين شمس.

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