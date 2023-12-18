هاكر إسرائيلي: نفذنا هجوما إلكترونيا على شبكة إمداد الوقود في إيران

قالت مجموعة هاكر إسرائيلية، صباح اليوم الإثنين، إنها نفذت هجوما إلكترونيا على نظام توزيع الوقود في إيران، وفقا لما ذكرته القناة السابعة العبرية.

ووفقا للقناة العبرية فإن مجموعة الهاكر الإسرائيلية تطلق على نفسها "عصفور المفترس" وأنها نفذ هجوما إلكترونيا على نظام إمدادات الوقود الوطني الإيراني.

وفي عام 2021، هاجم قراصنة نظاما إليكترونيا لتوزيع الوقود من خلال الإنترنت، يتيح لسائقي السيارات شراء الوقود المدعوم بالبطاقات الذكية الصادرة عن الحكومة، مما تسبب في طوابير طويلة في محطات الوقود.

كما سيطر القراصنة على اللوحات الإعلانية الرقمية على الطرق السريعة في العاصمة طهران وأماكن أخرى، وعرضوا عليها عبارات مناوئة للنظام، ورسالة إلى المرشد الأعلى للجمهورية آية الله علي خامنئي، تقول "أين وقودنا؟"

وقال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، إن الهدف من الهجوم كان "تأجيج الغضب الشعبي".