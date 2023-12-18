الجائزة قيمتها محفزة .. وزير الأوقاف يعلن إطلاق مسابقة المتحدث الفصيح قريبا

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إنه تشجيعا على التحدث بالفصحى سنعلن قريبا إطلاق مسابقة المتحدث الفصيح بجوائز قدرها مليون جنيه، كما سيتم الإعلان لاحقا عن نظام المسابقة وضوابط التقدم لها.

وأضاف جمعة في تدوينة له عبر صفحته الرسمية بالفيسبوك، قائلا: عام ٢٠٢٤ سيكون عام اللغة العربية للأئمةوالواعظات.

مؤكدا أنه ‏في إطار اهتمامنا بلغة القرآن الكريم والبناء اللغوي للأئمة والواعظات نطلق عام ٢٠٢٤ م عاما للغة العربية للأئمة والواعظات ببرامج تدريبية ومسابقات غير مسبوقة في ذلك، نستهلّها بعشرين دورة تدريبية للأئمة والواعظات في اللغة العربية في يناير المقبل ومسابقة المتحدث الفصيح للأئمة والواعظات وخطباء المكافأة وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بجوائز مالية قدرها مليون جنيه وسنعلن لاحقا عن نظام المسابقة وضوابط التقدم لها .

الطبعة الرابعة من القرآن الكريم مترجمه للإنجليزية

من ناحية أخرى قالت وزارة الأوقاف إنه في إطار الدور الريادي لجمهورية مصر العربية في نشر الفكر الوسطي المستنير بمختلف لغات العالم ، وفي إطار جهود وزارة الأوقاف المصرية في ذلك ، وفي ظل عنايتها الواسعة بحركة الترجمة، ولا سيما ترجمة معاني القرآن الكريم ، تم إعادة طبع ترجمة معاني القرآن الكريم باللغة "الإنجليزية" للمرة الرابعة لنخبة من أساتذة اللغات بكلية اللغات والترجمة بجامعة الأزهر الشريف.

نظمت وزار الأوقاف مساء أمس السبت، بعد صلاة العشاء: "ندوات الإفتاء والتثقيف الفقهي" حول موضوع: "درء المفاسد مقدم على جلب المصالح ونماذج من تطبيقاتها في حياتنا اليومية.

وأكد أنه إذا تعارضت مفسدة ومصلحة، وكانت المفسدة غالبة أو مساوية للمصلحة، فيقدَّم دفع المفسدة على جلب المصلحة، فإذا أراد شخص مباشرة عمل يتيح له مصلحة، ولكنه من الجهة الأخرى يستلزم ضررًا مساويًا لتلك المصلحة، أو أكبر منها يلحق بالآخرين أو بنفسه، فيجب أن يقلع عن إجراء ذلك العمل درءًا للمفسدة المقدَّم دفعُها على جلب المصلحة، وذلك لأن اعتناء الشرع بالمنهيات أشد من اعتنائه بالمأمورات، لِما يترتب على المناهي من الضرر المنافي لحكمة الشرع.