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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط يتفقد أعمال تطوير مستشفى البداري المركزي بتكلفة 67 مليون جنيه

محافظ أسيوط يتفقد
محافظ أسيوط يتفقد أقسام مستشفى البداري المركزي

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، أعمال تطوير مستشفى البداري المركزي بتكلفة اجمالية بلغت 67 مليون جنيه، كما تابع سير العمل بأقسام المستشفى والوضع الصحي للمرضى واطمئن على الخدمات المقدمة لهم بأقسام الغسل الكلوي والاستقبال العام وتأتي هذه الجولة في إطار متابعته الدورية والميدانية للمستشفيات، وتكثيف المرور والتفتيش على جميع المستشفيات والمنشآت الصحية بصفة دورية للتأكد من انتظام المنظومة وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين .

 رافقه خلالها الدكتور ناصر عثمان عضو مجلس النواب والنائبة نشوى رائف عضو مجلس النواب والدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بالمحافظة ومحمد حسن الديب رئيس مركز ومدينة البداري والمهندس عصام القرن وكيل وزارة الاسكان بالمحافظة والمهندسة منى فرغلي مدير المكتب الفني بالمديرية وعلاء الناظر ورضا خلف نائبي رئيس المركز.


حيث بدأ المحافظ جولة بتفقد أعمال إنشاء مبنى ملحق بالمستشفى يتكون من أرضي و3 أدوار علوية على مساحة 600 متر فضلًا عن تطوير قسمي الاستقبال والعناية المركزة بتكلفة اجمالية 51 مليون جنيه تحت إشراف مديرية الإسكان، بالإضافة إلى تزويد قسم الأشعة بالمستشفى بجهاز أشعة مقطعية جديد بتكلفة 16 مليون جنيه، واستمع إلى شرح من المهندس عصام القرن لمراحل العمل بالمشروع وأعمال التطوير بأقسام المستشفى الجاري تنفيذها.


كما استكمل المحافظ جولته داخل المستشفى بمتابعة سير العمل بوحدة الغسيل الكلوي والعمليات ووحدة الأطفال المبتسرين بالمستشفى وأطمئن على صحة المرضى ومدى رضاهم عن الخدمات الصحية المقدمة لهم، كما التقى بالأطباء والتمريض العاملين بالمستشفى، موجهًا الشكر لجميع العاملين على اهتمامهم بالمرضى ورضاهم عن الخدمات المقدمة لهم وطالبهم بضرورة الاهتمام بالأجهزة الطبية والصيانة المستمرة والتعقيم لها بصفة مستمرة وفقًا لخطة العمل فضلًا عن التأكيد على الاستمرار في حسن معاملة المرضى وتقديم كافة سبل الدعم والمساعدة لهم خلال رحلة مرضهم وترددهم على أقسام المستشفى كما تفقد قسم الاستقبال بالمستشفى والعيادات ووحدة عناية القلب والتقى بعض المرضى واستمع إلى طلباتهم واطمأن على الخدمات الصحية المقدمة لهم كما تفقد أماكن انتظار المترددين على المستشفى للوقوف على جودة الخدمة.

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ووجه محافظ أسيوط – خلال الجولة - وكيل وزارة الصحة ومدير المستشفى بالمتابعة الدورية لانتظام الفرق الطبية حسب جداول ونوبتجيات العمل، مشددًا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المقصرين في الانتظام وأداء مهام عملهم نظرًا لزيادة التردد على المستشفى والذي يخدم منطقة يتجاوز سكانها الـ 300 ألف مواطن.
وأكد محافظ أسيوط، على متابعته المستمرة والميدانية لسير العمل بجميع المستشفيات والوحدات الصحية وبصورة مفاجئة للتأكد من توافر جميع الخدمات الصحية المقدمة للمرضى فضلًا عن توافر الأكسجين وفقًا لمعدلات الاستهلاك الحالية والأدوية وكافة المستلزمات الطبية، لافتاً الى ضرورة تكاتف كافة الجهود لخدمة المرضى على أكمل وجه مشيرًا إلى الجهود التي تقوم بها الحكومة لدعم وتطوير القطاع الصحي وخاصة المنظومة التابعة لهيئة التأمين الصحي والتي تتحمل العبء الأكبر نظرًا لكثافة أعداد المرضى المترددين عليها، معلنًا دعمه الكامل لهذا القطاع الهام والنهوض بالمستشفى والوحدات الصحية بالمحافظة لتحسين الخدمات المقدمة للمرضى وتمكنهم من تلقي أعلى مستوى من الخدمات الطبية من الكشف وصرف العلاج وغيرها من الخدمات تنفيذًا لتكليفات رئيس الجمهورية.

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