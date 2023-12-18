فلسطين تطالب العالم بوضع برنامج زمني لإنهاء الاحتلال

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، أن إسرائيل تريد سلطة تتخلى عن الشهداء والأسرى، وفلسطين ترفض ذلك.

وأضاف أشتية في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، أن ما تريده فلسطين الآن هو وقف الحرب في غزة والضفة الغربية، داعيًا المجتمع الدولي إلى التحرك فورًا لإعلان دولة فلسطينية.

وأكد أن المطلوب من العالم وضع برنامج زمني ينهي الاحتلال، داعيًا الأمم المتحدة إلى هذا الحل مع الاعتراف بدولة فلسطين وحق العودة للاجئين.

وفي وقت سابق، قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يعمل على تجويع الفلسطينيين في قطاع غزة عن طريق تعمده منع إيصال المياه، والغذاء، والوقود، ما يشكل "جريمة حرب".

وأضافت المنظمة في بيان صدر عنها، اليوم الاثنين: "لأكثر من شهرين، تحرم إسرائيل سكان غزة من الغذاء والمياه، وهي سياسة حث عليها مسؤولون إسرائيليون كبار أو أيّدوها، وتعكس نية تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب".

وتابعت: "تضاعف الحكومة الإسرائيلية عقابها الجماعي للمدنيين الفلسطينيين ومنع المساعدات الإنسانية باستخدامها القاسي للتجويع كسلاح حرب"، مؤكدا أن الكارثة الإنسانية المتفاقمة في غزة تتطلب استجابة عاجلة وفعالة من المجتمع الدولي.