هاني حتحوت: لاعبو وجمهور اتحاد جدة توقعوا مباراة الأهلي سهلة

علق الإعلامي هاني حتحوت علي مباراة الأهلي و اتحاد جدة السعودي في نصف نهائي كآس ألعالم للاندية.



وكتب حتحوت عبر حسابه بموقع اكس تويتر سابقًا:"الروح الرياضية كانت عالية بين جماهير الناديين.. فوجئت بما قدمه لاعب الأهلي الشاب ومسؤولو وجماهير اتحاد جدة توقعوا ان المباراة سهلة" .



ونجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في تحقيق الفوز ضد اتحاد جدة السعودي في عقر داره بثلاثية مقابلهدف، وبتلك النتيجة يتأهل الأهلي إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية ويواجه فليومينينسي البرازيلي.

وسجل كريم بنزيما نجم اتحاد جدة الهدف الأول في شباك النادي الأهلي في الدقيقة 92 في المباراة التي أقيمت بينهماعلي ملعب الجوهرة المشعة، في ربع نهائي كأس العالم للأندية.

وأوضح موقع "فوت ميركاتو" الفرنسي المتخصص بالرياضة العالمية، أن كريم بنزيما الفرنسى حصل على جائزة بسيطةبعد الهزيمة الكبيرة من النادي الأهلي، حيث سجل بنزيما رقما قياسيا جديدا ليصبح ثاني أفضل هداف في تاريخ كأسالعالم للأندية، برصيد 6 أهداف مثل جاريث بيل، وخلف كريستيانو رونالدو وأهدافه السبعة .