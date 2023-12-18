مصرع شخص في حادث تصادم سيارة بموتوسيكل بالشرقية

لقي شخص مصرعه متأثرا بإصابته إثر وقوع حادث تصادم سيارة بموتوسيكل بطريق قرية البوها بمركز كفر صقر وتم نقل الجثة الي مستشفى كفر صقر والتحفظ عليها بثلاجة حفظ الموتي بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية أخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفى كفر صقر يفيد باستقبال " سامح م د" 45 سنة مقيم نزلة خيال " جثة هامدة" وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وبالإنتقال والفحص تبين حدوث مصرعه متأثرا بإصابته إثر وقوع حادث تصادم سيارة بموتوسيكل بطريق قرية البوها بمركز كفر صقر وتم نقل الجثة الي مستشفى كفر صقر والتحفظ عليها بثلاجة حفظ الموتي بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.