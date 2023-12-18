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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مصرع شخص في حادث تصادم سيارة بموتوسيكل بالشرقية

صورة
صورة

لقي شخص مصرعه متأثرا بإصابته إثر وقوع حادث تصادم سيارة بموتوسيكل بطريق قرية البوها بمركز كفر صقر وتم نقل الجثة الي مستشفى كفر صقر والتحفظ عليها بثلاجة حفظ الموتي بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية أخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفى كفر صقر يفيد باستقبال " سامح م د" 45 سنة مقيم نزلة خيال " جثة هامدة" وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

مصرع شخص في حادث انقلاب سيارة ملاكي بالشرقية

وبالإنتقال والفحص تبين حدوث مصرعه متأثرا بإصابته إثر وقوع حادث تصادم سيارة بموتوسيكل بطريق قرية البوها بمركز كفر صقر وتم نقل الجثة الي مستشفى كفر صقر والتحفظ عليها بثلاجة حفظ الموتي بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

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