مصرع شخص في حادث انقلاب سيارة ملاكي بالشرقية

لقي شخص مصرعه متأثرا بإصابته اثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي كان يقودها بالقرب من كوبري ابو طبل دائرة مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية وتم نقل الجثة والتحفظ عليها بمشرحة مستشفى منيا القمح تحت تصرف النيابة العامة وتحرير محضر بالواقعة.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية أخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفى منيا القمح باستقبال "عادل ش ش" 32 سنة مقيم شلشلمون دائرة مركز منيا القمح "جثة هامدة" وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وبالإنتقال والفحص تبين وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي كان يقودها بالقرب من كوبري ابو طبل دائرة مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية وتم نقل الجثة والتحفظ عليها بمشرحة مستشفى منيا القمح تحت تصرف النيابة العامة وتحرير محضر بالواقعة.