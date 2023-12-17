عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع شخص في حادث انقلاب سيارة ملاكي بالشرقية

صدى البلد

لقي شخص مصرعه متأثرا بإصابته اثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي كان يقودها بالقرب من كوبري ابو طبل دائرة مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية وتم نقل الجثة والتحفظ عليها بمشرحة مستشفى منيا القمح تحت تصرف النيابة العامة وتحرير محضر بالواقعة.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية أخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفى منيا القمح باستقبال "عادل ش ش" 32 سنة مقيم شلشلمون دائرة مركز منيا القمح "جثة هامدة" وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

الإعدام شنقا لمتهم بقتل رئيس جمعية خيرية وسرقته بالشرقية

وبالإنتقال والفحص تبين وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي كان يقودها بالقرب من كوبري ابو طبل دائرة مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية وتم نقل الجثة والتحفظ عليها بمشرحة مستشفى منيا القمح تحت تصرف النيابة العامة وتحرير محضر بالواقعة.

التحفظ على الجثة انقلاب سيارة ملاكى بمحافظة الشرقية حادث انقلاب سيارة ملاكى حادث انقلاب سيارة سيارة ملاكى محافظة الشرقية مستشفى منيا القمح مشرحة مستشفى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صلح ولم الشمل.. رد فعل مفاجئ من شيرين عبد الوهاب بعد طلاقها

تراجع أسعار الذهب أخيرًا بعد قفزات متتالية|وعيار 21 الآن مفاجأة غير متوقعة

زيادة جديدة في المعاشات |اعرف هتزيد كام وموعد صرفها

استعدوا للشتاء الحقيقي.. بيان مهم من مركز المناخ بشأن طقس الخميس المقبل

أجلوا السفر فورا.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات

مقابل 500 ألف دولار.. الزمالك يقرر بيع لاعب الفريق

3 ظواهر جوية تضرب البلاد .. الأرصاد تحذر

إدارة الأهلي تعلن مفاجأة لـ الزمالك بعد كأس العالم للأندية

ترشيحاتنا

صحف الكويت تبرز نعي الرئيس السيسي للأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح

الضرائب: عدم إصدار فواتير وإيصالات إلكترونية جريمة تهرب يُعاقب عليها القانون

بوتين: كان لدى اعتقاد خاطئ بشأن الغرب بسبب سذاجتى وطيبة قلبي

زعيم المعارضة الإسرائيلية: نتنياهو لا يمكن أن يستمر في منصبه

صحيفة عبرية تسخر من هدف قضاء جيش الاحتلال على السنوار

أقوى موبايل في العالم.. سعر Iphone 15 Pro Max في الإمارات


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمبسوت تايجر.. رانيا يوسف تثير الجدل في أحدث ظهور | شاهد

هذا ما يحدث بالطقس اليوم.. ورسميًا بدء فصل الشتاء بهذا الموعد

فستان جريء.. سارة سلامة تثير الجدل بإطلالتها عبر إنستجرام | شاهد

بإطلالة ناعمة.. جلسة تصوير زفاف أسماء أبو اليزيد تثير الجدل | شاهد

فيديو

استثمارات بـ19 مليار دولار و150 اتفاقية.. علاقات طيبة جمعت مصر والكويت بحكم «نواف»|فيديوجراف

«متأكشنهاش تاني يا وليد».. جمهور الأهلي روّق وليد الفراج بعد هزيمة الاتحاد| فيديوجراف

بعد استشهاد عائلته بشهر ونصف.. إصابة المراسل وائل الدحدوح ووفاة زميله سامر أبو دقة|فيديوجراف

مش هتيجي جنبي تاني.. تطورات الاعتداء على أرملة وائل الإبراشي بعد القبض على المتهمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: نظيف اليد مرفوع الجبين عشت.. ورحلت

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: وليد الفراج.. لا تتوقف

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الحياة بين الصعوبات والانفراجات

هالة الحلفاوي

هالة الحلفاوي تكتب: عام جديد.. أمل جديد

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المُتيّم بالذكرى

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: صباح الخير ياغزة

عمرو صبحي يكتب: قانون الجو بين الفلسفة والتطبيق

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: البلوكات الإسرائيلية لعبة مرعبة

اﻟﻤﺰﻳﺪ