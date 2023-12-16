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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الإعدام شنقا لمتهم بقتل رئيس جمعية خيرية وسرقته بالشرقية

صدى البلد

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، برئاسة المستشار سلامة جاب الله، حكمها بالإعدام شنقاً، لمتهم بقتل رئيس جمعية أهلية خيرية وسرقة مبلغ مالي من أموال الجمعية بمدينة فاقوس.

 

تعود أحداث القضية رقم 519 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة فاقوس، المقيدة برقم 1450 لسنة 2023 كلي شمال الزقازيق، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بالعثور على جثة المجني عليه "ياسر إبراهيم مصطفى العلايلي"، 58 سنة، مشرف نشاط بمدرسة ورئيس جمعية خيرية بمدينة فاقوس، مقيم بندر فاقوس، جثة هامدة ووجود آثار خنق وحبل حول عنقه، وذلك داخل مقر الجمعية الخيرية التي يتولى رئاستها.

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وبالانتقال والفحص تبين قيام "محمود م ع أ ع" 23 سنة، عاطل، والذي كان يتردد بصفة دورية على المجني عليه لصرف مبلغ الإعانة المستحق لوالدته، ويوم الواقعة توجه المتهم إلى المجني عليه والذي كان بمفرده داخل مقر الجمعية، فغافله المتهم ثم طوق عنقه بحبل وأزهق روحه وسرق هاتفه والمبالغ المالية الموجودة بخزينة الجمعية ولاذ بالفرار.

تم ضبط المتهم، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالته محبوسًا إلى محكمة جنايات الزقازيق، التي أصدرت حكمها المتقدم.

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