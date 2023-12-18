للاستحواذ على أوراسكوم القابضة.. عمومية بي إنفستمنتس تبحث زيادة رأس المال 9 يناير

قرر مجلس إدارة شركة بي إنفستمنتس القابضة، دعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد يوم الثلاثاء الموافق 9 يناير المقبل.

وأوضحت الشركة، في بيان اليوم الاثنين، أن الجمعية غير العادية ستناقش زيادة رأس المال المصدر من 800.122 مليون جنيه إلى وبحد أقصى 1.174.418 مليار جنيه وذلك بالقيمة العادلة للسهم والبالغ قدرها 25.223 جنيه (عبارة عن قيمة اسمية قدرها 5 جنيهات للسهم مضافاً إليها علاوة إصدار قدرها 20.223 للسهم الواحد).

وأضافت أن ذلك من خلال مبادلة أسهم الزيادة بواقع عدد واحد سهم من أسهم رأس مال شركة بي إنفستمنتس القابضة مقابل 56.76 سهم من أسهم رأس مال شركة أوراسكوم المالية القابضة.

وذلك على أن يتم تقديم عرض شراء إجباري للاستحواذ حتى 90% من أسهم شركة أوراسكوم المالية القابضة من خلال مبادلة الأسهم دون الخيار النقدي عقب موافقة الجمعة العامة غير العادية لبي إنفستمنتس القابضة مع عدم إعمال حقوق الأولوية للمساهمين القدامى وقصر الاكتتاب في أسهم الزيادة على مساهمي شركة أوراسكوم المالية القابضة المستجيبين لعرض الشراء من خلال المبادلة.

كما ستنظر العمومية على تفويض مجلس إدارة الشركة في تعديل قيمة الزيادة وفقاً لما ستفسر عنه مبادلة الأسهم المزمع الاستحواذ عليها في ضوء متطلبات الجهات الرقابية.

ومن المقرر أن تناقش كذلك تعديل نص المادتين 6- 7 من النظام الأساسي في ضوء استجابة مساهمي أوراسكوم المالية لعرض الشراء.