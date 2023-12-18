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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

فتح باب القبول في برامج الدراسات العليا بألسن عين شمس

طلاب جامعات
طلاب جامعات

أعلن قطاع الدراسات العليا بكلية الألسن جامعة عين شمس ، عن فتح باب القبول في برامج الدراسات العليا لفصل الربيع  2024 .

وأشار قطاع الدراسات العليا بكلية الالسن جامعة عين شمس إلى التخصصات المتاحة وهي كالتالي :  

- الأدب واللغويات والترجمة
-لبرامج الدبلوم وتأهيلي الدكتوراه
-يتم تقديم طلبات الالتحاق والتسجيل في البرامج من خلال الرابط التالي:
- https://ums.asu.edu.eg


وكشف القطاع ، عن مواعيد القبول في تلك التخصصات ، وذلك اعتبارا من 23/12/ 2023 حتى  12/1/2024 ، وتعقد امتحانات القبول التحريرية للدبلوم والدكتوراه اعتبارا من  15/1/2024 حتى 17/1/2024  ، كما تعقد الامتحانات الشفوية في تاريخ 22/1/2024   لكل البرامج.


للتعرف على شروط الالتحاق والقبول يرجى النقر على الرابط التالي:
https://alsun.asu.edu.eg/ar/postgraduate-affairs/page/34

أعلنت الإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية بجامعة عين شمس نتائج مسابقة دوري المعلومات العلمية ( فردى ) والتى نظمها إتحاد الطلاب بإدارة النشاط الثقافى بالتعاون مع كلية الآداب وذلك تحت رعاية أ.د محمد ضياء رئيس جامعة عين شمس وأ.د حنان كامل عميد كلية الآداب.

تم تحكيم المسابقة والتى تشكلت من ٧٥ طالب وطالبة بالمرحلة الأولى وجاءت التصفيات النهائية لعدد ٦ مراكز وأسفر نتيجة التحكيم عن فوز عزة سيد عبد الله الطالبة بكلية الآداب بالمركز الأول  ، اما المركز الثاني كان من نصيب الطالب أحمد إبراهيم محمود من كلية التمريض وبالمركز الثالث  حسام كارم الطالب بكلية الهندسة  اما بالمركز الرابع الطالب حسن قوشينى من كلية التجارة والطالب عمر عبد الخالق بالمركز الخامس  من كلية الهندسة وبالمركز السادس والأخير محمد إبراهيم نشأت الطالب بكلية الألسن باجمالي جوائز ١٦ الف جنيه.

وضمت لجنة تحكيم المسابقة أ. د. منال محرم رئيس قسم اللغة العربية ،أ.د أحمد مجاهد رئيس قسم الدراما بكلية الآداب ،وحضور ممثلي المركز الإعلامي باتحاد طلاب جامعة عين شمس.

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