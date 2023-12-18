ننشر أسماء أبرز المشاركين في مسابقة آدم حنين لفن النحت

أعلنت مؤسسة آدم حنين للفن التشكيلي، عن أسماء المتسابقين الذين تخطوا مرحلة التصفيات الأولى لجائزة آدم حنين لفن النحت في دورتها الثامنة2024.

تقدم 149 متسابق للمشاركة في المسابقة في دورتها الثامنة وبعد عملية الفرز والتصفية الأولى لصور الأعمال التي تمت إلكترونيا بواسطة أعضاء لجنة التحكيم المكونة من: الفنان أنسي أبو سيف مصمم المناظر ومهندس الديكور وعضو مؤسسة آدم حنين للفن التشكيلي، والفنانة نازلي مدكور فنانة تشكيلية، والفنان شريف عبد البديع فنان تشكيلي ونحات، والفنان ناجي فريد فنان تشكيلي ونحات وعضو مؤسسة آدم حنين للفن التشكيلي.

وصل عدد المتسابقين إلى 47 متسابقا أبرزهم: إبراھیم حسن عبد الكريم، أحمد متولي سعيد، وأمينة عاطف عبد المنعم، وأنس حسن علوي، وايمان بركات، أيمن محمد سعید مصطفى خلاف، أيمن مصطفى حسین ابو خزيم، بلال مصطفى محمد فكري، وتسنیم محمدعیاد ركابي، وحازم رمضان عبدالعزيز الشناوي، وحسام مصطفى رمضان، ورنا عجم، وريم محمد، وزينب صبحى حنفي محمود، وسمر مجدي، وسهيلة النويشي، وسیزر سھیل مازوخ، وشيماء لحماوي، وعلا الطوخي احمد محمد حلوه، وفاطمة الزهراء حسن جلال، وفاطمة محمد خالد ثابت، وكريم عادل سلیم عبد الجواد.

وتستقبل مؤسسة آدم حنين الأعمال النحتية التي تخطت التصفيات الأولى من جائزة آدم حنين لفن النحت في دورتها الثامنة في شكلها النهائي من 1 وحتى 10 مارس 2024 بمقر مؤسسة آدم حنين بالحرانية لعرضها للفحص والتقييم مباشرة على لجنة التحكيم.

يذكر ان الدورة الأولى من الجائزة انطلقت في 15 سبتمبر 2016 وتم توزيع جوائزها في 31 مارس 2017، وتهدف الجائزة إلى تحفيز النحاتين الشباب تحت سن الاربعين في مصر والعالم العربي، وإتاحة الفرصة لإلقاء الضوء على تجاربهم الإبداعية.