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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

بعد إعلان السيسي رئيسا لمصر.. وزير الأوقاف: الشعب قال نعم للقائد البطل

الرئيس السيسي ووزير
الرئيس السيسي ووزير الأوقاف

وجه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، رسالة تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد إعلان فوزه رسميًا في الانتخابات الرئاسية 2024، مؤكدًا أن الشعب قال نعم للقائد البطل تقديرا لمسيرة الإنجازات وحرصا على استكمالها.

وزير الأوقاف: الشعب قال نعم للقائد البطل 

 

وقال وزير الأوقاف في تصريحات له اليوم الاثنين: «لاشك أن تصويت الشعب المصري العظيم المتحضر جاء تلبية لنداء الوطن بما يكشف عن وعي هذا الشعب العظيم ونضجه الفكري والسياسي وإرثه التاريخي العريق الذي يضرب لأكثر من سبعة آلاف عام في جذور التاريخ». 

وتابع وزير الأوقاف: «لقد قال الشعب المصري نعم للقائد البطل ، نعم لاستكمال مسيرة الإنجازات، نعم للحفاظ على أمننا القومي».

 وأوضح أنه في مجال الخطاب الديني كان للرئيس السيسي ولا يزال حفظه الله خير داعم لعمارة بيوت الله عز وجل ، وإكرام أهل القرآن ، و تحسين أحوال الأئمة علميا وماليا ، ونشر الفكر الوسطي المستنير ، وبناء وتكوين إمام عصري قادر على فهم الواقع والتعامل معه بروح العصر في ضوء الحفاظ على ثوابت الشرع الشريف . 

وأكمل وزير الأوقاف: لقد قال الشعب المصري كلمته ، ووجه صفعة قوية لدعاة التخريب والفوضى ولأعداء الوطن المتربصين به ، وعبر عن رفضه للتطرف والمتطرفين وانحيازه للفكر الوسطي والتسامح الديني والوحدة الوطنية . 

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كما شدد الدكتور محمد مختار جمعة: «لقد قال الشعب المصري كلمته ، نحن هنا في قاهرة المعز ، وعبر عن ولائه وانتمائه لوطنه ، والتفافه حول رئيسه البطل الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتفافه حول قواته المسلحة الباسلة وشرطته الوطنية ومؤسسات الدولة الوطنية ، واستعداده للتضحية في سبيل وطنه متى حانت ساعة الجد». 

واختتم وزير الأوقاف قائلا: «لقد لبى الشعب المصري النداء وقال نعم لقائده السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، فكل السداد والتوفيق لسيادته. فسر سيادة الرئيس على بركة الله في استكمال مسيرة إنجازاتك ، والله معك يوفقك ويسدد خطاك بإذن تعالى وأمره ، وخالص التهنئة لسيادتكم ولنا جميعا وللشعب المصري بالفترة الرئاسية الجديدة المباركة إن شاء اللّه».

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