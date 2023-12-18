بريطانيا تعلن عن حادث بحري جديد غرب جيبوتي

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم الاثنين، عن تلقيها تقرير عن حادث جديد على بُعد 63 ميلًا بحريًا شمال غرب سواحل جيبوتي.

وحسب بيان صادر اليوم الاثنين، وجهت الهيئة تعليمات للسفن في المنطقة بالتحرك بحذر والإبلاغ عن أي حادث غير عادي.

وفي سياق متصل، كشف مسؤولون أمريكيون، اليوم الاثنين، أن السفينة التجارية سوان أتلانتيك تعرضت لهجوم في جنوب البحر الأحمر بعدة مقذوفات انطلقت من منطقة يسيطر عليها الحوثيون.

وأضاف المسؤولون أن المدمرة "يو.إس.إس كارني" استجابت لنداء استغاثة وتحركت نحو السفينة.

من جانبها قالت شركة "إنفنتور كيميكال تانكرز" النرويجية، المالكة لناقلة الكيماويات سوان أتلانتيك، إن الناقلة أصيبت "بجسم" غير محدد خلال هجوم تعرضت له في البحر الأحمر اليوم، من دون أن يسفر الحادث عن إصابة أحد من أفراد الطاقم.

وكان الحوثيون شنوا خلال الفترة الماضية عدة هجمات على سفن تجارية في البحر الأحمر، متعهدين بتكثيف الهجمات، ما دفع عدد من شركات الشحن العالمية إلى توقيف عملها مؤقتاً.