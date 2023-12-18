عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية يؤكد على جاهزية شركة مياه الشرب والصرف لمواجهة الأزمات والكوارث

محافظ الغربية
محافظ الغربية

قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بجولة مسائية  للتأكد من جاهزية معدات ومحطات شركة مياه الشرب والصرف الصحي لمواجهة الأزمات والكوارث وللوقوف على مدى استعدادها وجاهزيتها لمواجهة الأزمات وسرعة التعامل معها ومراجعة كل المعدات وبيان مدى كفاءتها وإجراء جميع الصيانات اللازمة لها لتكون قادرة على إدارة العمل بشكل فعال وكفاءة عالية، في إطار استعداد أجهزة المحافظة لمجابهة أي أزمة أو كارثة قد تحدث.

يأتي ذلك انطلاقا من تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالاستعداد الكامل لإدارة الأزمات والكوارث والمراجعة الدورية لجاهزية وفعالية جميع المعدات والآليات الهندسية للتعامل مع الأزمات والطوارئ.

محافظ الغربية يطالب بسرعة إنهاء الأعمال بمستشفيي طنطا العام والأورام الجديد

وبدأ المحافظ ، جولته بتفقد اصطفاف سيارات ومعدات الشركة، وشهد خلال الاصطفاف عرض أنواع السيارات والمعدات وإمكانياتها وحالتها والخبرة الفنية لسائقي السيارات، للوقوف على مستوى جاهزيتها للتعامل الفوري والسريع مع الأزمات والطوارئ.

وأشاد المحافظ، بمعدات شركة مياه الشرب واسطولها وجاهزيته لمواجهة الأزمات والكوارث، لافتًا إلى رفع درجة الاستعداد إلى الدرجة القصوى بجميع الأجهزة التنفيذية والمديريات والهيئات والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى وكل مرافق الخدمات والقطاعات واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة.

وتابع المحافظ جولته بمراجعة الحالة الفنية لمحطة معالجة صرف صحي نواج ومحطة رفع سبرباي.

وأكد المحافظ ، حرصه المستمر على المتابعة الدورية للمشروعات الخدمية التابعة للمحافظة والتفتيش على مدى جاهزيتها والوقوف على مدى الكفاءة الفنية للمعدات لمواجهة أي طارئ وتنفيذ الخطط المطلوبة والمقرر تنفيذها بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية حرصا على حياة وسلامة المواطنين.

محافظ الغربية يتابع أعمال الرصف النهائية لمنشية عبد المنعم رياض والتقوى بالمحلة الكبرى


وأوضح أن الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تولي اهتماما خاصا بتطوير المشروعات وإجراء أعمال الصيانة وتكثيف أعمال الفحص الشامل ومراجعة إجراءات الأمان المتبعة، والتأكد من كفاءة التشغيل ورفع مستوى العناصر البشرية المعنية وتوافر مستلزمات السلامة والأمان بها.

IMG-20231218-WA0033
IMG-20231218-WA0033
IMG-20231218-WA0030
IMG-20231218-WA0030
IMG-20231218-WA0031
IMG-20231218-WA0031
IMG-20231218-WA0029
IMG-20231218-WA0029
IMG-20231218-WA0028
IMG-20231218-WA0028
الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئ الرئيس عبد الفتاح السيسي الشرب والصرف الصحى الغرب العم العا الشرب السي السلامة السيارات الص الصح الرئيس عبد الفتاح السيسي ر الرئيس عبد الفتاح السيس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد القبض على المحتكرين| مفاجأة في أسعار السكر والبصل بالأسواق.. تفاصيل

انتهاء أزمة السكر رسميًا.. الكيلو يهبط 20 جنيها دفعة واحدة بعد تحرك الحكومة

لاعب تونس السابق يعلن مفاجأة لأول مرة عن مهاجم الأهلي موديست

200 جنيه|هبوط مفاجئ يضرب الذهب بعد الارتفاع الجنوني.. وهذا سعر عيار 21 الآن

انخفاض مفاجئ فى أسعار الأرز.. اعرف الكيلو وصل كام؟

عشان محدش يضحك عليك| أسعار جبرية لـ 7 سلع بينها السكر والأرز.. ومفاجأة من التموين بشأن الزيت

طليقة الفيشاوي تشعل السوشيال ميديا مع زوجها الجديد| شاهد

بالأرقام والمواعيد| جدول زيادة المعاشات رسميا والحد الأدنى لأجور القطاع الخاص.. اعرف مرتبك

موضوعات متعلقة

جنايات طنطا تنظر أولي جلسات محاكمة المتهمين بانهاء حياة الطالبة فرح ضحية الغدر

ترشيحاتنا

بوليتكو: واشنطن تجمع معلومات استخباراتية عن التحركات العسكرية الإسرائيلية في غزة

بعد قليل مؤتمر صحفي لـ الهيئة الوطنية للانتخابات لإعلان رئيس مصر

سوناك: لا أحد يريد استمرار الحرب في غزة

وزير الخارجية يجدد التأكيد على دعم مصر وتضامنها الكامل مع لبنان

مواجهات نارية.. قرعة دوري أبطال أوروبا لدور الـ 16

وزير الشباب والرياضة في مقر الإعلان رسميا عن اسم رئيس الجمهورية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل البولبيف في البيت

فستان هيدي كرم في افتتاح مهرجان الجونة يثير الجدل| شاهد

ياسمين الخطيب تحتفل بالكريسماس بالبيجامة واللكلوك| شاهد

طليقة الفيشاوي تشعل السوشيال ميديا مع زوجها الجديد| شاهد

فيديو

سر حبها لكبار السن.. حقيقة زواج غادة عبد الرازق من ثري قطري

معركة شرسة.. العالم على مشارف حرب عالمية مع القرود والبعوض

أصيب بمرض في لسانه.. الحزن يخيم على مواقع التواصل بسبب وفاة التيك توكر فلانتينو

قبل نهاية 2023.. أغرب 3 أحداث وقعت خلال هذا العام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

يسرا نصرالله

يسرا نصرالله تكتب: علمتني فلسطين

نهال علام

نهال علام تكتب: الانتخابات الرئاسية

حسام الفقي

حسام الفقى يكتب: آخر جيل قبل السوشيال ميديا

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: نظيف اليد مرفوع الجبين عشت.. ورحلت

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: وليد الفراج.. لا تتوقف

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الحياة بين الصعوبات والانفراجات

هالة الحلفاوي

هالة الحلفاوي تكتب: عام جديد.. أمل جديد

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المُتيّم بالذكرى

اﻟﻤﺰﻳﺪ