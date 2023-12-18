شاهد غرفة عمليات مبادرة صديق المستهلك| خاص

التقت عدسة صدى البلد من داخل غرفة عمليات مبادرة صديق المستهلك بجهاز حماية المستهلك بمحمد ياسر مدير الإدارة العامة لشكاوى السلع المعمرة بجهاز حماية المستهلك وسط حضور محققي الجهاز وممثلي 22 شركة لتصنيع وبيع السلع المعمرة بهدف حل 3500 شكوى خلال فترة مبادرة صديق المستهلك من 17 إلى 19 ديسمبر الجاري.



أكد محمد ياسر أن مقر الإدارة المركزية لشكاوى السلع المعمرة بجهاز حماية المستهلك يستضيف ممثلي 22 شركة لتصنيع وبيع السلع بالتعاون مع محققي الجهاز للبت في 3500 شكوى متبقية خلال 2023.

وأوضح أن اجتماع ممثلي الشركات مع محققي جهاز حماية المستهلك خلال مبادرة صديق المستهلك لمدة 3 أيام يستهدف سرعة حل الشكاوى المتعلقة بالسلع المعمرة.

أعلن إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك إطلاق مبادرة صديق المستهلك لمدة 3 أيام بداية من يوم الأحد 17 ديسمبر، وتستهدف حل شكوى 3500 شكوى وهي الشكاوى الباقية لم تحل خلال عام 2023 حتى يدخل جهاز حماية المستهلك عام 2024 بلا شكاوى.

وأوضح السجيني أن جهاز حماية المستهلك عمل الفترة الأخيرة على مراقبة الأسواق ومن المقرر خلال أيام مبادرة صديق المستهلك حل 3500 شكوى باقية خلال عام 2023 حتى يستقبل الجهاز عام 2024 بدون شكاوى.

وأكد رئيس جهاز حماية المستهلك إطلاق المزيد من المبادرات للشعر المواطن بوجود جهاز حماية المستهلك وصون حقوقه وحمايته من اي تلاعب في الأسواق بالإضافة إلى صون حقوقه في في أي سلعة أو خدمة يحصل عليها.

أطلق جهاز حماية المستهلك مبادرة صديق المستهلك اليوم الأحد بحضور ممثلي عدد كبير من شركات السلع المعمرة لحل أكثر من 3500 شكوى خلال 3 أيام وهي مدة المبادرة.