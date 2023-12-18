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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

في عيد ميلادها الـ 49.. 10 صور أثارت الجدل لـ نيللي كريم|شاهد

نيللي كريم
نيللي كريم

يصادف اليوم ال 18 من ديسمبر عيد ميلاد الفنانة نيللي كريم، والتي أتمت عامها ال 49.

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وتحرص الفنانة نيللي كريم، على متابعة جمهورها بأحدث الصور والفيديوهات والأخبار عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام. 

ومن الناحية الجمالية تعتمد نيللي كريم، في المكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال انوثتها. 

وتفضل نيللي كريم، ارتداء الملابس الكاجوال والفساتين الأنيقة التي تكشف جمالها ورشاقتها. 

كما تميل نيللي كريم، إلى اختيار ألوان الشعر البنية، والشعر الطويل الذي يتناسب مع ملامحها.

وإليكم صور نيللي كريم…

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