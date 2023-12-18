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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الأعلى للإعلام: الرئيس أنقذ البلاد من السقوط وسيصل بها إلى بر الأمان

صدى البلد

 يهنئ الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام،وجميع أعضاء المجلس والعاملين به ، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة فوزه بفترة رئاسية جديدة، وتجديد ثقة الشعب المصري في قيادته الحكيمة واصطفافه وراء الدولة المصرية خلال هذه المرحلة الدقيقة من عمر الوطن.

    وأعرب المجلس عن ثقته البالغة فى استمرار تدعيم وترسيخ مسيرة الديمقراطية وحرية الاعلام التى تجسدت معالمها فى الانتخابات الرئاسية، وشهد لها الجميع بالنزاهة والشفافية وفق اعلى المعايير الدولية، وبرهن أبناء الشعب المصري على وعيهم وحسهم الوطني الأصيل.

  وأكد المجلس أن الصورة الحضارية التي قدمها المصريون تمثل صفحة جديدة مشرفة في مستقبل الوطن العظيم، ونموذج خلاق يحتذى به فى كافة الاستحقاقات الانتخابية القادمة ، لتكون الديمقراطية هى البديل الآمن للاستقرار، ومواجهة التحديات وتسليح المجتمع بالوعى ومواجهة الدعاوى المغرضة.

   ويوكد ان الرئيس يقف دائما داعما للاعلام المصرى ، محفزا لكل مبادرات الابداع ،ومشيدا بدوره فى حماية الامن والاستقرار، ومنبراً للوعي وإعلاء الحقائق وتحصين الرأي العام، ضد محاولات ضرب الثقة،إعلام الثقة والطمأنينة وإعلاء شأن الحقائق والموضوعية والمصداقية.

   ويؤكد المجلس ان ثقة المصريين فى رئيسهم هى التى دفعتهم للخروج الكبير ،تفويضا جديدا لاستكمال المشروع العظيم لبناء بلدهم ، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية الأمن القومي المصري، وتعظيم الدور السياسي والاقتصادي الفاعل ليس فقط في محيطها الإقليمي ولكن على المستوى الدولي أيضًا ، وما شهدته مصر خلال العشر سنوات الماضية من عمل دؤوب مخلص وجاد في مختلف المجالات، يشكل حافزًا قويًا للمضي قدمًا في مسيرة البناء والتطوير، والثقة فى رئيسهم الذى استطاع احياء كل  محاور القوة وتعظيم شأن الدول المصرية وأهمها الشعب الذي وقف في ظهر الرئيس أثناء عملية تحرير الوطن من الارهاب وفي مختلف الأزمات والتحديات، ولم تكتسب مصر قوتها طوال السنوات السابقة من المشروعات والإنجازات فقط، وإنما ايضا بإستدعاء عناصر الخلود والكرامة والكبرياء في نفوس الناس.

وأضاف:اننا على ثقة تامة بان الرئيس الذى استطاع العبور بالبلاد فى اصعب الازمات بعد ان كانت مرشحة للسقوط، قادر بإططفاف شعبه وتوفيق المولى عز وجل ان يحقق الآمال ويصل بها الى بر الامان .
ندعو الله أن يحفظ رئيس مصر ويبارك جهوده ويسدد خطاه ،  قائدًا عظيمًا كان على موعد مع البلاد لينتشلها من الارهاب والفوضى والفتن والانهيار ، ويجمع المصريين جميعا تحت راية مصر ، ويعيد احياء الامل فى استعادة وطن عظيم تضرب اصالته فى اعماق التاريخ.

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