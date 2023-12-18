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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إطلاق نار على سفينة قرب ميناء المخا اليمني وإجبارها على تغيير مسارها

هجمات الحوثيين
هجمات الحوثيين

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم الاثنين، عن تعرض سفينة لإطلاق نار قرب ميناء المخا اليمني، ما دفعها إلى تغيير مسارها.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، قالت الهيئة إنها تلقت تقريرًا عن حادث على بعد 24 ميلًا بحريًا إلى الجنوب الشرقي من المخا باليمن حيث اقترب مسلحون من سفينة.

وأضافت الهيئة أن السفينة تعرضت لإطلاق نار وقع على جانبها، ما اضطرها إلى تغيير مسارها.

وكان الحوثيون شنوا خلال الفترة الماضية عدة هجمات على سفن تجارية في البحر الأحمر، متعهدين بتكثيف الهجمات، ما دفع عدد من شركات الشحن العالمية إلى توقيف عملها مؤقتاً.

وكشف مسؤولون أمريكيون، اليوم الاثنين، أن السفينة التجارية سوان أتلانتيك تعرضت لهجوم في جنوب البحر الأحمر بعدة مقذوفات انطلقت من منطقة يسيطر عليها الحوثيون.

وأضاف المسؤولون أن المدمرة "يو.إس.إس كارني" استجابت لنداء استغاثة وتحركت نحو السفينة.

من جانبها قالت شركة "إنفنتور كيميكال تانكرز" النرويجية، المالكة لناقلة الكيماويات سوان أتلانتيك، إن الناقلة أصيبت "بجسم" غير محدد خلال هجوم تعرضت له في البحر الأحمر اليوم، من دون أن يسفر الحادث عن إصابة أحد من أفراد الطاقم.

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