السيسي: غمرتني السعادة بمشهد اصطفاف المواطنين في الاستحقاق الانتخابي الرئاسي

خاطب الرئيس عبدالفتاح السيسي، المواطنين تعليقا على مشهد اصطفاف الناخبين في الانتخابات الرئاسية 2024، قائلا «أتحدث إليكم اليوم وقد غمرتني السعادة بمشهد اصطفافكم وانخراطكم في صفوف الناخبين في الاستحقاق الانتخابي الرئاسي، وهو ما يعد دلالة واضحة لكل متابع في الداخل أو الخارج، على حيوية وفاعلية الشعب المصري بكل أطيافه وفئاته».

وشدد الرئيس السيسي، خلال كلمة رسمية له عقب انتخابه رئيسا للبلاد لولاية جديدة، على أن إرادة المصريين نافذة بصوت كل مصري ومصرية.

وأكمل الرئيس السيسي “المشهد الذي تابعته عن كثب، ويدفعني لأن أعبر عن عظيم تقديري وامتناني لكل المصريين”.

https://youtube.com/live/cXOYwk0HeiM?si=PoiRsXcq9xzHbmD1