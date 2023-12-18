حرب على حدودنا الشرقية..السيسي: الدولة تواجه حزمة من التحديات على كافة المستويات

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي: أعبر عن عظيم تقديري وامتناني للمصريين كلهم الذين شاركوا في هذا الحدث المهم، في هذا الظرف الدقيق، والذي تواجه فيه الدولة حزمة من التحديات على المستويات كلها».

وتابع الرئيس السيسي، خلال كلمة رسمية له عقب انتخابه رئيسا للبلاد لولاية جديدة،: «التحديات تأتي في مقدمتها تلك الحرب الدائرة على حدودنا الشرقية، والتي تستدعي اصطفاف كل جهودنا للحيلولة دون استمرارها، بكل ما تمثله من تهديد من الأمن القومي المصري بشكل خاص، وللقضية الفلسطينية بشكل عام، وكان اصطفاف المصريين تصويتا للعالم كله».

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