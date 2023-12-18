الرئيس السيسي: سنستكمل حوارنا الوطني بشكل أكثر فاعلية وعملية

أشاد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمشاركة المصريين في الانتخابات الرئاسية 2024، قائلا “هؤلاء هم المصريون الذين يحدوهم الأمل في بناء وطن عظيم، وسأكون صوتهم جميعًا، مدافعًا عن حلمهم لمصر”.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمة رسمية له عقب انتخابه رئيسا للبلاد لولاية جديدة، "سوف أُكمل الحوار الوطني بشكل أكثر فاعلية وعملية، مستفدين من تلك الحالة الثرية التي شهدتها العملية الانتخابية؛ لفرز تنوع في الأفكار والرؤى ناتج عن تنوع المشرحين واتجاهاتهم السياسية».

وأكمل الرئيس السيسي، كلمته قائلاً “أعبر عن عظيم تقديري وامتناني للمصريين كلهم الذين شاركوا في هذا الحدث المهم، في هذا الظرف الدقيق، والذي تواجه فيه الدولة حزمة من التحديات على المستويات كلها”.

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