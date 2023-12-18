برلماني: فوز السيسي في الانتخابات الرئاسية انتصار لإرادة الشعب المصري

قال النائب عمرو هندى، عضو مجلس النواب، إن فوز المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى، فى الانتخابات الرئاسية 2024 ليصبح رئيسًا لمصر انتصار لإرادة الشعب المصرى الذى خرج بالملايين للمشاركة فى الاستحقاق الدستوري.



وأوضح هندى، أن الشعب المصرى يدعم القيادة السياسية، ويقف ويدعم ويساند الدولة المصرية فى ظل الفترة الحرجة التى تمر بها المنطقة بل والعالم أجمع، وهناك توترات غير مسبوقة تمر بها المنطقة، وهذا من أكبر الأسباب التى جعلت الشعب المصرى يلتف خلف القيادة السياسية وخلف الدولة المصرية من قبل للحفاظ على السيادة المصرية.



وأكد النائب عمرو هندى، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، هو الأجدر لقيادة مصر فى ظل الفترة الحالية والمبلة، ففى الوقت الذى تشهد المنطقة صراعات وهناك من يرد الزج باسم الدولة المصرية فى هذا الصراع استطاع الرئيس عبد الفتاح السيسى أن يحافظ على الدولة المصرية بل ويحفظ لها كامل سيادتها وهذا الأمر جلل فى ظل الصراعات العالمية.



وأشار النائب عمرو هندى، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى تولى المسئولية فى وقت حرج وصعب للغاية واليوم الشعب المصرى يعلن تمسكه بالرئيس ليكمل مشوار التنمية والرؤية الشامل التي وضعها منذ توليه الحكم.