«إعلام النواب»: فوز السيسي بفترة رئاسية جديدة صفعة قوية على وجه أهل الشر

قالت النائبة هند رشاد، أمين سر لجنة الإعلام بمجلس النواب، إن فوز الرئيس عبدالفتاح السيسي، بفترة رئاسية جديدة، صفعة قوية على وجه أهل الشر وأعداء والوطن، وتأكيد على حب الشعب المصري للرئيس السيسي ووعيه بمصلحة الوطن.

وأوضحت رشاد، في تصريحات صحفية لها، أن الرئيس السيسي حقق إنجازات غير مسبوقة على الأرض والسنوات الأخيرة شهدت كمًا غير مسبوق من الإنجازات لم تشهدها الدولة المصرية من قبل وحقق طفرة كبيرة في كل المجالات والقطاعات على مدار السنوات الأخيرة الماضية، وهذا لما لمسه المواطن في الشارع المصري.

وأكدت أمين سر لجنة الإعلام بالنواب، أن فوز الرئيس السيسي بفترة رئاسية جديدة رسالة للعالم بأن الشعب يقف خلف الرئيس السيسي في هذا الظرف التاريخي الصعب الذي لم يواجهه أي رئيس من قبل لأن مصر مهددة من كل مكان ومن كل اتجاه.

وأشارت النائبة هند رشاد، إلى أنه جاء اليوم الذى عرف فيه العالم كله أنه لدى مصر حاكم عظيم ووطنى مخلص وصادق مع شعبه ومقاتل عظيم وكيف لا وهو الذى حمل كفنه على يده لإنقاذ مصر من قوى الشر والظلام والإرهاب.

ووجهت أمين سر لجنة الإعلام بمجلس النواب، التهنئة للرئيس السيسي بفوزه بفترة رئاسية جديدة لحكم مصر، متمنية له دوام التقدم والقوة وحماية الوطن والحفاظ على أمنه واستقراره.