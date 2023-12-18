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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: فوز السيسي تأكيد لدعم الشعب له للدفاع عن أمن واستقرار الوطن

النائب الدكتور علي
النائب الدكتور علي مهران

قال النائب الدكتور علي مهران، رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، إن فوز الرئيس عبدالفتاح السيسي بفترة رئاسية جديدة، تأكيد على دعم الشعب المصري للدولة ووقوفه خلف القيادة السياسية للدفاع عن أمن واستقرار الوطن.

 

وأوضح مهران، في تصريحات صحفية له، أن الرئيس السيسى هو الأجدر على قيادة الوطن خلال المرحلة القادمة للحفاظ على الإنجازات الكبيرة والمتعددة التى حققها لمصر وشعبها.

وأكد رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، أن ما شهدته الدولة المصرية من إنجازات ونجاحات متتالية وتنمية غير مسبوقة في مختلف المجالات خلال العشر السنوات الماضية فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي دفع المصريين بجميع انتماءاتهم واتجاهاتهم السياسية والشعبية والحزبية لإعلان دعمهم ووقوفهم خلف الرئيس السيسي.

 

وأشار النائب الدكتور علي مهران، إلى أن الدولة المصرية تمر حالا في مفترق طرق خاصة في ظل كل ما تواجهه من تحديات اقتصادية وأخرى خارجية في المنطقة العربية والأفريقية، والرئيس السيسي هو الأجدر بقيادة الدولة خلال هذه المرحلة.

 

وتوجه النائب الدكتور علي مهران بالتهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي لفوزه برئاسة الجمهورية لفترة جديدة، معربا عن تمنياته له بالقدرة على استكمال مسيرة البناء والتنمية والاتجاه نحو الجمهورية الجديدة.

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