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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جامعة بنها تهنئ السيسي لانتخابه لفترة رئاسية جديدة

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية

قدم الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها نيابة عن أسرة الجامعة ، التهنئة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة انتخابه لفترة رئاسية جديدة لجمهورية مصر العربية لاستكمال مسيرة البناء والتنمية.

و قال " الجيزاوى " أن الشعب المصري استطاع خلال الإنتخابات الرئاسية تقديم نموذج يحتذي به أمام العالم في حب الوطن من خلال الخروج والمشاركة بفعالية ، وتجديد الثقة فى قيادته الحكيمة خلال هذه المرحلة الصعبة من التحديات التي تواجه الوطن على مختلف الأصعدة.
واكد رئيس الجامعة أن مصر نجحت فى استعادة دورها الوطنى وقوتها الناعمة على مستوى العالم بشكل واضح ومؤثر ، مشيدا بالإنجازات التى تحققت على أرض الواقع خلال الـ 10 سنوات الماضية فى مختلف القطاعات ومنها ملف التعليم والصحة والزراعة والقضاء على العشوائيات وبناء مدن ذكية تمثل استثمار مصر فى المستقبل بالإضافة الى إطلاق مشروع حياة كريمة الذى يستهدف تحسين جودة حياة المواطنين فى القرى والريف المصرى.

جامعه الانتخابات الرئاسية الدكتور ناصر الجيزاوى الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها تحسين جودة حياة المواطن جودة حياة المواطن

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