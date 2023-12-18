وكيل خطة النواب: نجاح الرئيس السيسي دليل على وعي الشعب

أكد النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن المصريين اثبتوا انهم على وعي ودراية بكل المخاطر التي تحيط بهم وجاءت نتيجة انتخابات الرئاسة اليوم دليلا على هذا الوعي، مشيرا إلى انهم اختاروا الأمان والقوة والعدل والحنكة اختاروا الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة جديدة يستكمل فيها ما بدأه من إنجازات ويحافظ على الأرض ومقدرات الأمة.



وأشار سالم إلى أن الرئيس يواجه الكثير من التحديات خلال فترة ولايته الجديدة وهي تعتبر امتداد للتحديات المستمرة طوال الفترة الماضية حيث تستمر التحديات السياسية من خلال المشاكل الموجودة على حدود مصر من الشرق والغرب والتحديات الاقتصادية الكثيرة والتي تحتاج لإدارة رشيدة وحكمية.



وأشار وكيل خطة النواب الي ان الفترة القادمة ينتظر الشعب عددا من القوانين الهامة مثل قانون الإيجارات القديمة وقانون البناء الموحد وغيرها مما يجعل الملف الاقتصادي حافلا بالعديد من القضايا الهامة.



وأضاف: مصر دائما في مقدمة اختيارات الرئيس والشعب معا، مصر هي الأساس وهي الوطن وهي الغد.