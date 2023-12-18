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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الخارجية مهنئا السيسي: نسبة المشاركة بالانتخابات تعكس نجاح التجربة الديمقراطية المصرية البازغة

صدى البلد

هنأ وزير الخارجية سامح شكري، الرئيس عبد الفتاح السيسي بفوزه بالانتخابات الرئاسية للعام 2024.

 

وبعث وزير الخارجية، اليوم ١٨ ديسمبر الجاري، ببرقية تهنئة إلى رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، باسمه وباسم أعضاء وزارة الخارجية المصرية، بمناسبة تجديد ثقة الشعب المصري وفوزه العظيم والمُقدر في الانتخابات الرئاسية للعام ٢٠٢٤. 

 

وأضافت وزارة الخارجية في بيان لها "كما وجه وزير الخارجية التهنئة للرئيس على نجاح التجربة الديمقراطية المصرية البازغة، والتي عكستها نسبة المشاركة التاريخية وغير المسبوقة في الانتخابات من جانب الناخبين، مؤكداً على ما عكسته نتيجة الانتخابات من ثقة الشعب المصري في فخامته، رئيساً وقائداً للوطن خلال مسيرته خلال الأعوام القادمة".

 

وتابعت "هذا، وأعاد الوزير سامح شكري تأكيد تعهد والتزام وزارة الخارجية الدائم بالحفاظ على مقدرات الوطن وحماية مصالحه تحت قيادة السيد رئيس الجمهورية، داعياً المولى عز وجل أن يسدد على طريق الحق خُطاه، وأن تظل مصر دائماً تتبوأ موقعها الرائد بين سائر الأمم والشعوب".

وزير الخارجية سامح شكري الرئيس عبد الفتاح السيسي الانتخابات الرئاسية

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