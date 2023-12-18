فستان لافت.. كارمن سليمان تستعرض جمالها | شاهد

شاركت الفنانة كارمن سليمان، متابعيها بفيديو جديد لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة انيقة ولافتة.

وتألقت كارمن سليمان، مرتديه فستان أنيق ومميز باللون الأسود ليكشف عن رشاقتها وجمالها.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت كارمن سليمان، في الماكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال انوثتها .

كما اختارت كارمن سليمان، تسريحة مميزة وناعمة لشعرها البني الطويل لتتناسب مع إطلالتها الجذابة.

وإليكم صور كارمن سليمان

https://www.instagram.com/reel/C0_3JxFsgKK/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==